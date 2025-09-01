Neymar desmintió a Ancelotti y aclaró su ausencia en la Selección de Brasil

image

Brasil, ya clasificado a la Copa del Mundo, enfrentará a Chile el 4 de septiembre en el Maracaná y luego visitará a Bolivia el 9, en el estadio de El Alto, a más de 4.000 metros de altura. El crack del Santos, que regresó al fútbol brasileño tras su paso por Al-Hilal para recuperar ritmo, no ocultó su malestar: “Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”.

La próxima chance de Neymar para volver al equipo será en octubre, cuando Brasil dispute amistosos ante Corea del Sur y Japón, partidos que podrían ser clave para recuperar terreno en la consideración de Ancelotti.