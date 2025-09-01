Neymar desmintió a Ancelotti y aclaró su ausencia en la Selección de Brasil
El astro del Santos negó que su ausencia se deba a problemas físicos, como había explicado el entrenador italiano: todos los detalles de la interna.
La convocatoria de Carlo Ancelotti para los próximos partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 encendió la polémica en Brasil. Neymar no fue incluido en la lista y, lejos de aceptar la versión oficial del entrenador, salió a aclarar que su ausencia no tiene relación con su estado físico.
“Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, declaró el crack tras el empate de Santos 0-0 Fluminense, donde jugó los 90 minutos.
El delantero de 32 años explicó que solo arrastraba una molestia menor en el aductor. “Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy”, detalló el astro, quien no viste la camiseta de la canarinha desde octubre de 2023, cuando sufrió la lesión de ligamentos que lo alejó por casi un año.
Por su parte, Ancelotti justificó la decisión basándose en el estado físico y el contexto del equipo: “Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”, explicó en conferencia de prensa.
Brasil, ya clasificado a la Copa del Mundo, enfrentará a Chile el 4 de septiembre en el Maracaná y luego visitará a Bolivia el 9, en el estadio de El Alto, a más de 4.000 metros de altura. El crack del Santos, que regresó al fútbol brasileño tras su paso por Al-Hilal para recuperar ritmo, no ocultó su malestar: “Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”.
La próxima chance de Neymar para volver al equipo será en octubre, cuando Brasil dispute amistosos ante Corea del Sur y Japón, partidos que podrían ser clave para recuperar terreno en la consideración de Ancelotti.
