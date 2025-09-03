Brasil vs. Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: horario, formaciones y TV
La “Canarinha”, ya clasificada al Mundial 2026, recibe a una Roja eliminada, en un partido que servirá de prueba para Carlo Ancelotti.
Este jueves a las 21:30, Brasil y Chile se verán las caras en el estadio Maracaná por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El choque llega con dos panoramas muy distintos: el conjunto brasileño ya aseguró su clasificación, mientras que la selección trasandina quedó sin chances y afronta el cierre de la competencia con un equipo en plena renovación.
La Verdeamarela, ahora bajo la conducción de Carlo Ancelotti, arrastra altibajos en el rendimiento. Si bien tiene su lugar asegurado en el Mundial, las dudas aparecieron luego de resultados adversos que incluyeron la pérdida del invicto como local y la dura caída 4-1 frente a Argentina.
La llegada del entrenador italiano buscó aportar experiencia y estabilidad, y hasta el momento se mantiene invicto desde su debut en junio. Con Neymar, Rodrygo y Vinicius Junior ausentes, Ancelotti aprovechó la convocatoria para observar nuevos nombres y empezar a definir variantes.
La Roja, en cambio, atraviesa un panorama desolador. Último en la tabla y con apenas dos triunfos en la competencia, consumó su tercera eliminación consecutiva de un Mundial. La crisis deportiva desembocó en la salida de Ricardo Gareca y la asunción interina de Nicolás Córdova, quien decidió poner fin al ciclo de la histórica generación dorada.
Por eso, en la lista no aparecen Arturo Vidal, Alexis Sánchez ni Charles Aránguiz, símbolos de las mejores épocas del combinado trasandino.
El último antecedente entre ambos equipos se dio en octubre de 2024, cuando Brasil ganó 2-1 en Santiago. Ahora, en Río de Janeiro, la expectativa pasa por comprobar si la “Canarinha” puede mostrar una versión más sólida de cara a la recta final de las Eliminatorias y si la “Roja” logra dejar una imagen más digna pese a su eliminación.
Brasil vs. Chile: probables formaciones
- Brasil: Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
- Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.
Brasil vs. Chile: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Alexis Herrera.
- VAR: Ángel Arteaga.
- TV: TyC Sports Play.
Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario