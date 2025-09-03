Brasil vs. Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: horario, formaciones y TV

Este jueves a las 21:30, Brasil y Chile se verán las caras en el estadio Maracaná por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El choque llega con dos panoramas muy distintos: el conjunto brasileño ya aseguró su clasificación, mientras que la selección trasandina quedó sin chances y afronta el cierre de la competencia con un equipo en plena renovación.