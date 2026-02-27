Del "¡No hay arquero!" al abrazo eterno: el video que emocionó a los hinchas de Lanús

Embed ¡¡¡ESTO ES UNA LOCURA PARA TODA LA VIDA!!! ¡¡¡AQUINO GAMBETEÓ A TODOS, INCLUSO A ROSSI, Y MARCÓ EL 3-2 (4-2 GLOBAL) DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!! ¡¡¡GRANATE CAMPEÓN!!!



Entre las respuestas, un usuario escribió: “Quizás hayas filmado uno de los mejores videos de tu vida, en la cancha, con tu papá, viendo al club de tus amores campeón en el Maracaná… ¡Felicitaciones al pueblo granate, a disfrutar!“. Otro, agregó: “No soy del grana. Pero viví toda mi vida en Lanús. Muchas felicidades a todo el pueblo granate por este gran logro. Estos videos me dan años de vida. ¡Disfrútalo mucho, loco!“.

Y también hubo lugar para la reflexión histórica: “Qué locura pensar que ese tipo lo vio en la C. Lo de Lanús creo que es el caso más grande de crecimiento de un club en la historia de fútbol mundial”. La escena sintetiza lo que significó el título: no solo un logro deportivo, sino un recuerdo familiar que quedará para siempre.