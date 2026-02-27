Del "¡No hay arquero!" al abrazo eterno: el video que emocionó a los hinchas de Lanús
Un padre y su hijo captaron desde la tribuna el instante previo a uno de los goles de Lanús en el Maracaná. La escena reflejó la pasión de toda una generación.
La histórica conquista de Lanús ante Flamengo en el Maracaná dejó imágenes imborrables dentro y fuera del campo de juego. El 3-2 en Río de Janeiro y el 4-2 global que le dieron al conjunto argentino la Recopa Sudamericana 2026 se vivieron con intensidad en las tribunas, donde miles de hinchas acompañaron bajo la lluvia.
Entre ellos, un papá y su hijo protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El video fue publicado por Sergio Krule en su cuenta de X (@Krulenus) y captó los segundos previos a uno de los goles granates.
En las imágenes no aparece quien filma, pero sí su padre, que con la mirada fija en el campo anticipa la jugada con un grito que terminó siendo premonitorio: “¡No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero!”. La frase, repetida con creciente entusiasmo, acompañó el avance decisivo que desembocó en el tanto.
Por el desarrollo de la acción y la extensión del relato, todo indica que el grito corresponde al tercer gol, convertido por Dylan Aquino, quien recorrió buena parte del campo con el arco prácticamente desguarnecido antes de definir y sentenciar la serie. A medida que la jugada se consumaba, el aviso del padre se transformó en explosión. El “¡no hay arquero!” derivó en un gol cantado que fue acompañado por miles de voces en el estadio.
El cierre del video muestra el abrazo entre padre e hijo, una escena cargada de emoción en una noche inolvidable. La publicación fue acompañada por un mensaje que resume el sentimiento compartido: “¡Campeón en el Maracaná, gracias Grana por dejarme vivir este momento inolvidable con mi viejo!“. El posteo superó los 2000 “me gusta” y acumuló decenas de comentarios de hinchas conmovidos.
Entre las respuestas, un usuario escribió: “Quizás hayas filmado uno de los mejores videos de tu vida, en la cancha, con tu papá, viendo al club de tus amores campeón en el Maracaná… ¡Felicitaciones al pueblo granate, a disfrutar!“. Otro, agregó: “No soy del grana. Pero viví toda mi vida en Lanús. Muchas felicidades a todo el pueblo granate por este gran logro. Estos videos me dan años de vida. ¡Disfrútalo mucho, loco!“.
Y también hubo lugar para la reflexión histórica: “Qué locura pensar que ese tipo lo vio en la C. Lo de Lanús creo que es el caso más grande de crecimiento de un club en la historia de fútbol mundial”. La escena sintetiza lo que significó el título: no solo un logro deportivo, sino un recuerdo familiar que quedará para siempre.
