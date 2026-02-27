Lucas Paquetá vale como todo Lanús: la brecha económica con Flamengo que no se vio

La frase no fue exagerada. El club brasileño protagonizó en enero una operación histórica al acordar con West Ham la repatriación de Lucas Paquetá por 41,25 millones de euros, en cuotas durante dos años. Se trató de la compra más alta en la historia del fútbol brasileño, una cifra que por sí sola se acerca al valor total estimado del plantel de Lanús.