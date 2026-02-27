Lucas Paquetá vale como todo Lanús: la brecha económica con Flamengo que no se vio
Mientras el Mengão rompió el mercado con cifras récord, el Granate armón un plantel mucho menos valuado. La diferencia contrasta con la paridad que luego mostró la cancha.
En la antesala de la Recopa Sudamericana 2026, la comparación entre Flamengo y Lanús no solo se medía en historia o presente deportivo, sino también en cifras concretas. Desde lo económico, la distancia parecía abismal. El propio presidente granate, Nicolás Russo, lo resumió con crudeza: "Solo (Lucas) Paquetá vale lo mismo que nosotros".
La frase no fue exagerada. El club brasileño protagonizó en enero una operación histórica al acordar con West Ham la repatriación de Lucas Paquetá por 41,25 millones de euros, en cuotas durante dos años. Se trató de la compra más alta en la historia del fútbol brasileño, una cifra que por sí sola se acerca al valor total estimado del plantel de Lanús.
Formado en Flamengo, Paquetá debutó en 2016, dio el salto a Europa en 2019 para jugar en el Milan, luego pasó por Lyon y recaló en la Premier League antes de regresar a Brasil. Su vuelta simbolizó el poderío financiero del campeón de la Copa Libertadores 2025.
Cuánto cuesta el plantel de Lanús y cuánto el de Flamengo
Pero el mediocampista no es el único nombre de peso en el plantel carioca, que vale más de 223 millones de euros según Transfermarkt. Según valuaciones de mercado, Samuel Lino ronda los 20 millones de euros, Pedro se ubica cerca de los 18, mientras que Léo Ortiz y Giorgian De Arrascaeta alcanzan cifras cercanas a los 15 millones. Incluso futbolistas como Agustín Rossi, Léo Pereira y Vitão están tasados en torno a los 10 millones.
En contraste, el plantel de Lanús presenta números más modestos. Con un valor global cercano a los 44 millones de euros, sus principales activos son Marcelino Moreno (cinco millones), Agustín Medina (4,5) y Rodrigo Castillo (4). La diferencia estructural era evidente en los papeles. Sin embargo, la historia del fútbol suele demostrar que las cotizaciones no garantizan resultados.
Más allá de la disparidad económica, Lanús logró competir y finalmente imponerse en la serie en un global de 4-2, incluso imponiéndose en los dos partidos tanto de local como de visitante, ratificando que en las finales el carácter colectivo puede equilibrar cualquier presupuesto.
