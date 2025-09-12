Contundente respuesta de Xabi Alonso sobre la posibilidad de ceder a Franco Mastantuono para el Mundial Sub-20
El DT del Real Madrid tuvo una tajante respuesta cuando le consultaron si podrían dejar que el joven crack dispute la Copa del Mundo juvenil en Chile.
Xabi Alonso, entrenador Real Madrid, se refirió a una posible convocatoria de Franco Mastantuono para disputar el Mundial Sub 20 con Argentina.
El entrenador del Merengue dejó en claro en las últimas horas que no están dispuestos a cederlo, cerrando la puerta casi de manera definitiva para su presencia en el equipo juvenil que lidera Diego Placente. “Argentina quiere llevarse a Mastantuono al Mundial Sub 20. En caso de irse podría llegar a perderse hasta siete partidos, no sé si lo valoráis o está la puerta totalmente cerrada que Franco se vaya”, planteó el periodista de El Chiringuito en la rueda de prensa que realizó Real Madrid antes del choque de este sábado (desde las 11.15) ante Real Sociedad por la 4ª fecha de La Liga de España.
Xabi Alonso no dio lugar a dudas: respondió de manera sintética y contundente. “Por nosotros, si depende de nosotros, se queda con nosotros”, afirmó y dio paso a la siguiente pregunta.
A 16 días del debut en el certamen (será ante Cuba el 28 de septiembre en Valparaíso), el entrenador Diego Placente aún no informó la lista definitiva de jugadores. Como es habitual, la AFA debe discutir con los diferentes clubes para intentar que los cedan para el torneo.
Por el reglamento, las instituciones no están obligados a ceder futbolistas para el Mundial Sub 20. En la última edición en 2023, que se disputó en Argentina, Javier Mascherano no pudo contar con Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Buonanotte, quienes se perfilaban como algunas de las principales figuras del equipo.
Ahora, Real Madrid (al igual que con Nico Paz en 2023) ya fijó su postura: no cederán a Mastantuono para el Mundial Sub 20. El joven crack sumó minutos en el Merengue en las primeras fechas de La Liga y Xabi Alonso dejó en claro que será importante para el equipo en la temporada. Por otra parte, el azuleño viene de usar la 10 en reemplazo de Lionel Messi (nada menos) en una discreta actuación en la derrota por 1-0 ante Ecuador como visitante en la última fecha de las Eliminatorias.
La Selección Argentina Sub 20, con Diego Placente como DT, será parte del Grupo D del Mundial de Chile: se medirá con Cuba, Australia e Italia en la fase inicial del certamen.
