Contundente triunfo de los All Blacks ante los Sprinboks en el Rugby Championship

Nueva Zelanda respondió con contundencia. Tras un penal y un lineout estratégico, Quinn Tupaea, ingresado desde el banco, apoyó el tercer try del encuentro, convertido nuevamente por McKenzie, para dejar el parcial 24-10. Cuando el reloj marcaba seis minutos para el cierre, Cobus Reinach acercó a Sudáfrica con otro try, convertido por Feinberg-Mngomezulu, poniendo el marcador 24-17 y generando tensión en los últimos instantes.

Pero Ardie Savea, que alcanzó los 100 tests con los All Blacks, capturó una pelota clave en los segundos finales y aseguró la victoria local, prolongando la racha positiva de Nueva Zelanda en Eden Park y cerrando un duelo que el público disfrutó de principio a fin.