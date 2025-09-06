Contundente triunfo de los All Blacks ante los Sprinboks en el Rugby Championship
Nueva Zelanda se impuso 24-17 ante Sudáfrica en un duelo que volvió a encender el estadio.
En la tercera fecha del Rugby Championship, los All Blacks demostraron por qué Eden Park sigue siendo un fortín. Con un partido intenso ante los actuales campeones del mundo, Nueva Zelanda logró imponerse por 24-17, recuperando la memoria tras encuentros anteriores que habían dejado dudas.
El arranque del partido fue contundente para los locales. En apenas veinte minutos, los tries de Emoni Narawa y Will Jordan encendieron al estadio repleto, dejando en claro que los Springboks iban a enfrentar una prueba exigente. A pesar de que la lluvia intermitente complicaba la posesión de la pelota, los neozelandeses se mostraron superiores en ataque, defensa, juego con el pie y en las formaciones fijas, marcando un ritmo que Sudáfrica no logró igualar.
Fiel a su estilo, Sudáfrica apostó al contacto físico y a la penetración de sus forwards, pero la defensa de Nueva Zelanda se mantuvo sólida. Solo una infracción local permitió a Handré Pollard sumar tres puntos y acercar a los visitantes en el marcador: 14-3. A partir de allí, el partido entró en una fase más pareja, con mucha presión en cada punto de contacto y un terreno pesado que obligaba a ambos equipos a cuidar sus avances. Con esa ventaja mínima, los All Blacks se fueron al descanso dejando en claro que Eden Park continuaba siendo su territorio.
El segundo tiempo mantuvo la intensidad, con ambos equipos jugando lejos del ingoal propio. La combinación de presión constante y un campo empapado favoreció a los locales, que encontraron mayor comodidad para controlar el juego. A los 50 minutos, Damian McKenzie estiró la diferencia con un penal, llevando el marcador a 17-3.
Sudáfrica buscó reaccionar, pero nunca logró imponer su clásico juego físico y táctico. La necesidad de arriesgar los llevó a desplegar su mejor versión en cada contacto, aunque sin poder sumar puntos por varios minutos. La estrategia cambió cuando los Springboks incorporaron a sus suplentes más pesados para reforzar el scrum, y la maniobra dio resultado: Malcolm Marx apoyó el primer try visitante en suelo neozelandés, ajustando el marcador a 17-10.
Nueva Zelanda respondió con contundencia. Tras un penal y un lineout estratégico, Quinn Tupaea, ingresado desde el banco, apoyó el tercer try del encuentro, convertido nuevamente por McKenzie, para dejar el parcial 24-10. Cuando el reloj marcaba seis minutos para el cierre, Cobus Reinach acercó a Sudáfrica con otro try, convertido por Feinberg-Mngomezulu, poniendo el marcador 24-17 y generando tensión en los últimos instantes.
Pero Ardie Savea, que alcanzó los 100 tests con los All Blacks, capturó una pelota clave en los segundos finales y aseguró la victoria local, prolongando la racha positiva de Nueva Zelanda en Eden Park y cerrando un duelo que el público disfrutó de principio a fin.
