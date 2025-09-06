La agresión de Cristiano Ronaldo a un fanático que despertó bronca en redes sociales
El delantero del Al-Nassr volvió a protagonizar un cuestionable momento cuando un admirador se acercó -algo atolondrado- para tomarse una foto con él.
Burlar a la seguridad de determinado lugar sólo para saludar a Cristiano Ronaldo no parece valer demasiado la pena, especialmente, tras la cuestionable actitud que suele tener el delantero portugués cuando los fanáticos se le acercan. De hecho, en las últimas horas se viralizó un video que vuelve a mostrar a la figura del club árabe Al-Nassr teniendo una repudiable reacción hacia un admirador que intentó tomarse una foto con él, algo apurado y atolondrado.
Es cierto que los fans pueden ser la fuerza más poderosa y vital en la carrera de un artista o deportista, pero también pueden convertirse en un elemento asfixiante. La línea que separa la admiración genuina del fanatismo obsesivo es delgada y, a menudo, invisible. No obstante, una noble actitud por parte de la figura de renombre siempre es valorada por quienes observan atentamente. Mientras a algunos los destaca la grandeza, a otros les "resta puntos" las actitudes hostiles, como las que suele tener "CR7".
Recientemente, trascendió un clip en redes sociales que dejó muy mal parado al futbolista: ante una horda de fanáticos, uno de los admiradores logró burlar a la seguridad e inmiscuirse entre los deportistas y llegar hasta Cristiano. La inmediata reacción del delantero deja mucho que desear: empuja sin pudor a su fan, mientras el personal del lugar se encarga de terminar de sacarlo de ese sitio.
Muchos internautas repudiaron las formas del portugués, destacando que Lionel Messi tiene otro modo de proceder con sus admiradores: "Messi te firma la espalda y Ronaldo te empuja. We're not the same ('No somos lo mismo', en inglés)"; "Con la grandeza se nace"; "Cada tanto se olvida que tiene que simular ser buena persona"; "Si fuera Messi, no solo no lo empuja, sino que lo abrazaría y se sacaría con una sonrisa la selfie, por estas cosas y un par de récords más, Cristiano Ronaldo nunca va a llegar a ser lo GOAT que fue Messi", fueron sólo algunos de los comentarios.
En tanto, otros usuarios de X destacaron que el fanático tuvo una actitud algo arrolladora, argumentando que debe existir el "espacio personal" incluso en la vida de los famosos.
