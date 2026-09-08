Deportivo Riestra vs. Banfield por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
Riestra y el "Taladro" se miden en el Alfredo Beranger de Temperley, donde buscarán meterse entre los mejores cuatro del certamen. El ganador enfrentará a Racing o Boca. Los detalles en la nota.
Deportivo Riestra y Banfield juegan este miércoles, desde las 19, en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que será transmitido por TyC Sports, tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR.
El "Malevo" llega luego de empatar 1-1 ante Platense por la octava fecha del Torneo Clausura. En el certamen local acumula dos triunfos, tres empates y tres derrotas, mientras que en la Copa Argentina dejó en el camino a San Lorenzo, por penales, y a Gimnasia de La Plata, también desde los doce pasos.
Banfield, por su parte, atraviesa un presente más irregular: viene de caer 3-1 ante Aldosivi y acumula tres derrotas consecutivas en el Clausura, luego de haber vencido a Racing en la quinta jornada. En la Copa Argentina, el "Taladro" eliminó a Midland en los octavos de final, tras igualar 2-2 e imponerse 4-3 en la definición por penales.
El ganador de este cruce avanzará a las semifinales del certamen, donde se enfrentará con el vencedor del duelo entre Boca y Racing, que jugarían el 27 de septiembre en Córdoba.
Formaciones de Riestra vs. Banfield por la Copa Argentina
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
- Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Alfredo Beranger de Temperley.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Pablo Dóvalo.
TV: TyC Sports.
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