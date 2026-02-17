Copa Argentina: Aldosivi goleó a San Miguel y avanzó a la próxima ronda
El "Tiburón" hizo valor la diferencia de categorías y se impuso 3-0 en Florencio Varela.
Aldosivi derrotó sin atenuantes este martes a San Miguel en una nueva jornada de los 32vos de final de la Copa Argentina.
En el Estadio Norberto Tito Tomaghello, escenario neutral elegido para el duelo eliminatorio, Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero en contra firmaron las conquistas del "Tiburón".
El conjunto marplatense viene atravesando un arranque de temporada complejo. Pese a mostrar una propuesta ofensiva bajo la conducción de Guillermo Farré, los resultados todavía no acompañan en el certamen de Primera División y el equipo continúa sin victorias en el Torneo Apertura.
La reciente caída ante Tigre volvió a dejar en evidencia esa falta de eficacia que preocupa al cuerpo técnico, que ha probado variantes tácticas y cambios de nombres sin encontrar aún la solidez buscada. Ante este panorama, el choque copero aparecía como una oportunidad ideal para cambiar el ánimo y conseguir el primer festejo del año.
En la vereda opuesta, el equipo de Los Polvorines inicia una nueva etapa con expectativas renovadas tras un 2025 turbulento. La continuidad de Gustavo “Sapo” Coleoni, una referencia histórica del ascenso argentino, forma parte de un proyecto que prioriza la experiencia y la construcción colectiva por encima de las incorporaciones de alto perfil.
Formaciones
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez; Alan Sosa, Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.
San Miguel: Juan Manuel Lungarzo; Lucio Pérez, Dixon Rentería, Facundo Cardozo, Alexis Cruz; Felipe Coronel, Iván Ramírez, Daniel Juárez; Máximo Oses, Bruno Nasta y Lucas Delgado. DT: Gustavo Coleoni.
Cómo ver en vivo Aldosivi - San Miguel por Copa Argentina
El partido podrá verse EN VIVO por TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play y Direc TV Go desde las 17:00 horas de Argentina.
