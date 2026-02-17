Copa Argentina: Aldosivi goleó a San Miguel y avanzó a la próxima ronda

La reciente caída ante Tigre volvió a dejar en evidencia esa falta de eficacia que preocupa al cuerpo técnico, que ha probado variantes tácticas y cambios de nombres sin encontrar aún la solidez buscada. Ante este panorama, el choque copero aparecía como una oportunidad ideal para cambiar el ánimo y conseguir el primer festejo del año.