Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs Aldosivi

Del otro lado, Aldosivi todavía no pudo ganar en el Apertura 2026. El conjunto marplatense empató 0-0 frente a Defensa y Justicia y Barracas Central, cayó 3-1 ante Gimnasia en La Plata y viene de igualar 1-1 con Rosario Central gracias a un agónico gol de Nicolás Cordero a los 87 minutos. El Tiburón, conducido por Guillermo Farré, intentará dar el golpe en Victoria para empezar a sumar de a tres y salir de los últimos puestos de la tabla.