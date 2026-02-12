Tigre venció por la mínima a Aldosivi y, por ahora, lidera la Zona B del Torneo Apertura
El Matador viene de dar el gran golpe ante River en el Monumental y volvió a ganar ante el Tiburón, que llega con un empate agónico ante Rosario Central.
Tigre y Aldosivi de Mar del Plata se enfrentan este jueves a las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, con realidades opuestas. El Matador llega tras golear a River y liderar la Zona B, mientras que el Tiburón busca su primera victoria.
El equipo de Diego Dabove atraviesa un inicio de campeonato arrollador, con 10 puntos sobre 12 posibles. En el debut venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, luego igualó 1-1 ante Belgrano en Córdoba y más tarde superó 3-1 a Racing. La fecha pasada firmó una actuación histórica al imponerse 4-1 frente a River en el Monumental, resultado que lo dejó cómo escolta de la Zona B, a dos puntos de Independiente Rivadavia, que mantiene puntaje ideal.
Del otro lado, Aldosivi todavía no pudo ganar en el Apertura 2026. El conjunto marplatense empató 0-0 frente a Defensa y Justicia y Barracas Central, cayó 3-1 ante Gimnasia en La Plata y viene de igualar 1-1 con Rosario Central gracias a un agónico gol de Nicolás Cordero a los 87 minutos. El Tiburón, conducido por Guillermo Farré, intentará dar el golpe en Victoria para empezar a sumar de a tres y salir de los últimos puestos de la tabla.
Formaciones del encuentro entre Tigre y Aldosivi por el Torneo Apertura
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. El entrenador es Diego Dabove.
- Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Federico Gino, Lucas Rodriguez; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. El director técnico es Guillermo Farré.
Otros datos del partido entre Tigre y Aldosivi
- Hora: 19:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- Estadio: José Dellagiovanna
