Copa Argentina: el motivo por el que a Boca le conviene un triunfo de River ante Racing en cuartos
Aunque los hinchas esperan una derrota millonaria, al Xeneize le sirve que River avance en esa competencia: así podría sumar un cupo extra a la Copa Libertadores 2026.
El cruce entre River y Racing en Rosario promete ser uno de los partidos más atractivos del año en el fútbol argentino. El duelo, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, se jugará en el estadio Gigante de Arroyito y tendrá a muchos hinchas pendientes de lo que ocurra.
Uno de esos clubes que mirará con atención es Boca, que aunque naturalmente desearía una derrota de su eterno rival, puede salir beneficiado si el equipo de Marcelo Gallardo logra la victoria ante la Academia. El motivo es sencillo: por la ubicación en la tabla anual, a los dirigidos por Miguel Ángel Russo les conviene que River se consagre campeón de la Copa Argentina. Si eso sucede, se libera un cupo extra para la Copa Libertadores 2026, lo que aumentaría las chances de clasificación del Xeneize.
En cambio, si es Racing el que avanza y eventualmente obtiene el título, el panorama sería menos favorable, ya que la Academia ocupa una posición más baja en la tabla y no generaría esa plaza adicional para Boca, que viene haciendo un buen torneo pero que todavía corre riesgos de no clasificar a la competencia. Aún más luego de la derrota el fin de semana pasado ante Defensa y Justicia que cortó un invicto de seis encuentros.
Qué otros resultados pueden favorecer a Boca para clasificar a la Copa Libertadores
Si Racing logra imponerse y eliminar a River, de esta manera Boca tendría que esperar la ayuda de Argentinos Juniors, que actualmente lo supera en la anual por diferencia de gol. El equipo de La Paternal jugará su semifinal frente a Belgrano de Córdoba, en otro cruce que puede resultar decisivo en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Así se encuentra la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol 2025
