Copa Argentina: el motivo por el que a Boca le conviene un triunfo de River ante Racing en cuartos

Uno de esos clubes que mirará con atención es Boca, que aunque naturalmente desearía una derrota de su eterno rival, puede salir beneficiado si el equipo de Marcelo Gallardo logra la victoria ante la Academia. El motivo es sencillo: por la ubicación en la tabla anual, a los dirigidos por Miguel Ángel Russo les conviene que River se consagre campeón de la Copa Argentina. Si eso sucede, se libera un cupo extra para la Copa Libertadores 2026, lo que aumentaría las chances de clasificación del Xeneize.