Otro batacazo: Claypole le ganó a Newell's por la Copa Argentina

El entrenador rosarino suma un particular récord negativo en la Copa Argentina: nunca pudo ganar. Cayó con Argentinos vs. Laferrere (2016) y vs. Instituto (2017); con Vélez vs. Real Pilar (2019) y este miércoles con Newell's vs. Claypole.

El 1-0 de Claypole ante Newell's por la Copa Argentina

