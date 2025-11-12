El golpe que River busca evitar: cuánto perdería si no clasifica a la Copa Libertadores 2026

A partir de octavos de final, las cifras aumentaron drásticamente: 1,25 millones por avanzar de ronda, 1,7 millones por los cuartos, 2,3 millones por semifinales, 7 millones para el subcampeón y hasta 24 millones para el campeón. En otras palabras, un equipo que llega a la final puede embolsar más de 15 millones de dólares, y el campeón, cerca de 40 millones.

copa libertadores.jpg

En contraposición, los premios de la Copa Sudamericana son muy inferiores. Un club que dispute la fase de grupos recibe apenas 900 mil dólares, más 300 mil por cada partido como local y 115 mil por victoria, lo que da un máximo de 1,6 millones en esa etapa. El campeón del torneo embolsa 6 millones, con un total posible de 12,6 millones de dólares. La diferencia entre ambos torneos supera los 25 millones, sin contar el impacto en recaudaciones, sponsors y derechos televisivos.

Más allá de las matemáticas, el costo simbólico también sería grande: quedaría fuera del torneo que marcó su era dorada con Gallardo, un escenario que podría obligar a revisar presupuestos, ventas y refuerzos para 2026. El club de Núñez no solo se juega una clasificación: se juega la base económica de su proyecto deportivo.