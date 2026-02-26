La picante chicana de Platense a Argentinos Juniors tras su eliminación de la Copa Libertadores
El Calamar publicó un mensaje irónico que encendió la clásica pica entre La Paternal y Vicente López luego de la derrota del Bicho en Fase 2 ante Barcelona de Ecuador.
La noche que debía ser de celebración para Argentinos Juniors terminó en decepción absoluta en La Paternal. El equipo de Nicolás Diez quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 luego de caer por penales ante Barcelona de Ecuador, en una serie que parecía tener bajo control pero que se le escapó en el momento menos pensado. Y como suele ocurrir en el fútbol argentino, el golpe deportivo no tardó en tener eco en el clásico rival: Platense reaccionó con una burla que rápidamente se viralizó.
El Bicho había hecho el trabajo en la ida, imponiéndose 1-0 en Guayaquil, y llegó al desquite con la sensación de que el pase a la fase de grupos estaba al alcance de la mano. Durante buena parte del primer tiempo dominó el trámite, manejó la posesión y se instaló en campo contrario. Sin embargo, no consiguió ampliar la diferencia ni traducir su superioridad en el marcador, un detalle que terminaría siendo determinante.
En el complemento cambió la historia. El conjunto ecuatoriano adelantó líneas, creció en confianza y encontró el tanto que equilibró la serie a través de Jhonny Quiñónez. A partir de allí, el encuentro se volvió tenso, friccionado y cargado de nervios. Argentinos perdió claridad, no logró recuperar el control emocional y la definición se trasladó a los doce pasos.
La tanda fue un vaivén de emociones. El equipo de La Paternal llegó a tener match point, pero no supo capitalizarlo y terminó cayendo 5-4. La eliminación reactivó recuerdos recientes vinculados a definiciones adversas y profundizó la frustración por haber estado tan cerca del objetivo continental.
La joda de Platense a Argentinos en redes sociales tras la eliminación
En ese contexto, desde Vicente López no dejaron pasar la oportunidad. La cuenta oficial del Calamar publicó en X un mensaje cargado de ironía: “Felicitamos a @AlfaroMoreno y todo Barcelona de Ecuador por el pase a la siguiente instancia de Conmebol Libertadores. Del Barrio al Continente habrá uno solo ¡Los esperamos en fase de grupos! ”.
La publicación encendió la clásica rivalidad y multiplicó las interacciones en redes sociales. Mientras Argentinos asimila un golpe deportivo que condiciona su arranque internacional, Platense disfruta desde afuera y suma un nuevo capítulo a una rivalidad histórica que no necesita excusas para reactivarse.
