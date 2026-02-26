La picante chicana de Platense a Argentinos Juniors tras su eliminación de la Copa Libertadores

La noche que debía ser de celebración para Argentinos Juniors terminó en decepción absoluta en La Paternal. El equipo de Nicolás Diez quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 luego de caer por penales ante Barcelona de Ecuador, en una serie que parecía tener bajo control pero que se le escapó en el momento menos pensado. Y como suele ocurrir en el fútbol argentino, el golpe deportivo no tardó en tener eco en el clásico rival: Platense reaccionó con una burla que rápidamente se viralizó.