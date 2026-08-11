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Copa Libertadores: gran empate de Independiente Rivadavia frente a Fluminense

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El conjunto mendocino hizo un excelente planteo en el Maracaná y se trajo una igualdad sin goles frente a Fluminense por los octavos de la Copa Libertadores.

Copa Libertadores: gran empate de Independiente Rivadavia frente a Fluminense

Independiente Rivadavia cumplió con una destacada actuación en su exigente visita a Brasil y logró un valioso empate 0 a 0 frente a Fluminense. En el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, el equipo mendocino aguantó el resultado y mantuvo su invicto internacional.

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Las chances de Independiente Rivadavia frente a Fluminense

Durante la primera etapa, el delantero Maximiliano Salas tuvo una noche protagónica y fue el jugador más punzante del cuadro dirigido por Alfredo Berti, incomodando constantemente a la defensa rival. Si bien al local le costó encontrar profundidad, logró generar situaciones claras de peligro sobre el cierre del primer tiempo con remates desviados de Hulk y Matheus Martinelli.

En el complemento, el conjunto argentino tuvo una oportunidad inmejorable para llevarse la victoria y abrir el marcador, pero el arquero Fábio respondió con un manotazo salvador para evitar el gol de Ezequiel Bonifacio tras un gran mano a mano.

Finalmente, luego de un último disparo de Germán Cano por encima del travesaño a poco del cierre, el marcador no se movió. La gran definición de la serie quedó completamente abierta para la revancha, que tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 19 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Estadística de Fluminense vs. Independiente Rivadavia

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