Copa Libertadores: gran empate de Independiente Rivadavia frente a Fluminense
El conjunto mendocino hizo un excelente planteo en el Maracaná y se trajo una igualdad sin goles frente a Fluminense por los octavos de la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia cumplió con una destacada actuación en su exigente visita a Brasil y logró un valioso empate 0 a 0 frente a Fluminense. En el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, el equipo mendocino aguantó el resultado y mantuvo su invicto internacional.
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional del 12 de agosto
Las chances de Independiente Rivadavia frente a Fluminense
Durante la primera etapa, el delantero Maximiliano Salas tuvo una noche protagónica y fue el jugador más punzante del cuadro dirigido por Alfredo Berti, incomodando constantemente a la defensa rival. Si bien al local le costó encontrar profundidad, logró generar situaciones claras de peligro sobre el cierre del primer tiempo con remates desviados de Hulk y Matheus Martinelli.
En el complemento, el conjunto argentino tuvo una oportunidad inmejorable para llevarse la victoria y abrir el marcador, pero el arquero Fábio respondió con un manotazo salvador para evitar el gol de Ezequiel Bonifacio tras un gran mano a mano.
Finalmente, luego de un último disparo de Germán Cano por encima del travesaño a poco del cierre, el marcador no se movió. La gran definición de la serie quedó completamente abierta para la revancha, que tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 19 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Estadística de Fluminense vs. Independiente Rivadavia
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario