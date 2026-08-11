Independiente Rivadavia movilizó a miles de hinchas antes del duelo con Fluminense
La Lepra mendocina recibió una multitudinaria muestra de apoyo en la concentración del equipo antes del partido de Copa Libertadores.
La previa del partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tuvo una escena cargada de emoción. A pocas horas del encuentro en el mítico Maracaná, miles de hinchas de la Lepra mendocina se acercaron hasta el hotel donde se encontraba concentrado el plantel para realizar un multitudinario banderazo y transmitirle su apoyo al equipo dirigido por Alfredo Berti.
La movilización se produjo en el hotel Windsor Barra, ubicado en la zona de Barra de Tijuca, donde la delegación mendocina aguardaba el compromiso internacional. Los simpatizantes llegaron con camisetas, banderas y bengalas y transformaron los alrededores de la concentración en una verdadera fiesta azul.
La convocatoria sorprendió por su magnitud y volvió a mostrar el acompañamiento que consiguió Independiente Rivadavia en una campaña que le permitió instalarse entre los mejores equipos del continente. La ilusión por enfrentar a Fluminense en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial llevó a los hinchas a protagonizar una noche especial incluso antes de que comenzara el partido.
Los jugadores de Independiente Rivadavia salieron a saludar a los hinchas
La presencia de una gran cantidad de simpatizantes obligó a las autoridades a establecer un operativo de seguridad alrededor del hotel. La policía colocó un vallado para ordenar la concentración y mantener despejado el acceso al establecimiento, aunque eso no impidió que los fanáticos pudieran hacer sentir su presencia.
El momento más emotivo se produjo cuando los jugadores de Independiente Rivadavia salieron del hotel para saludar a los hinchas. Los futbolistas se acercaron a la gente, que respondió con cantos y aplausos, en una escena que reflejó la conexión que existe entre el plantel y sus seguidores.
La celebración incluyó bengalas y diferentes canciones vinculadas con la Lepra. También hubo algunos cantitos dedicados a Godoy Cruz, uno de los clásicos rivales de Independiente Rivadavia, que aparecieron durante la jornada de acompañamiento al equipo.
El banderazo se convirtió así en una demostración de respaldo antes de uno de los compromisos más importantes de la historia reciente del club. La posibilidad de jugar los octavos de final de la Libertadores en el Maracaná generó una expectativa enorme entre los hinchas, que buscaron transmitirles a los futbolistas que no estarían solos en territorio brasileño.
La ilusión de la Lepra mendocina en la Copa Libertadores
El partido está programado para las 19 y marcaría el comienzo de una serie que tendrá su segundo capítulo en Mendoza. La delegación de Independiente Rivadavia afrontó el compromiso con la expectativa de conseguir un resultado positivo ante Fluminense que le permita definir la clasificación con mejores perspectivas.
Entre los integrantes del plantel también se encontraba Maximiliano Salas, delantero cedido a préstamo por River, quien formó parte de la delegación para este histórico compromiso.
La presencia de miles de hinchas en la puerta del hotel dejó una postal que excedió la previa de un partido. Para los simpatizantes de Independiente Rivadavia, la posibilidad de acompañar al equipo en el Maracaná representa una experiencia inédita y una oportunidad para disfrutar de una etapa especial de la historia del club.
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