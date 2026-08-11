Independiente Rivadavia movilizó a miles de hinchas antes del duelo con Fluminense

La celebración incluyó bengalas y diferentes canciones vinculadas con la Lepra. También hubo algunos cantitos dedicados a Godoy Cruz, uno de los clásicos rivales de Independiente Rivadavia, que aparecieron durante la jornada de acompañamiento al equipo.

El banderazo se convirtió así en una demostración de respaldo antes de uno de los compromisos más importantes de la historia reciente del club. La posibilidad de jugar los octavos de final de la Libertadores en el Maracaná generó una expectativa enorme entre los hinchas, que buscaron transmitirles a los futbolistas que no estarían solos en territorio brasileño.

La ilusión de la Lepra mendocina en la Copa Libertadores

El partido está programado para las 19 y marcaría el comienzo de una serie que tendrá su segundo capítulo en Mendoza. La delegación de Independiente Rivadavia afrontó el compromiso con la expectativa de conseguir un resultado positivo ante Fluminense que le permita definir la clasificación con mejores perspectivas.

Entre los integrantes del plantel también se encontraba Maximiliano Salas, delantero cedido a préstamo por River, quien formó parte de la delegación para este histórico compromiso.

La presencia de miles de hinchas en la puerta del hotel dejó una postal que excedió la previa de un partido. Para los simpatizantes de Independiente Rivadavia, la posibilidad de acompañar al equipo en el Maracaná representa una experiencia inédita y una oportunidad para disfrutar de una etapa especial de la historia del club.