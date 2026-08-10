La pelea por las copas en la Tabla Anual: así se clasifican hoy a la Libertadores y Sudamericana 2027
Belgrano ya tiene su lugar asegurado y la Tabla Anual comeienza a definir quiénes irán por los otros cupos internacionales.
La temporada 2026 del fútbol argentino ya dejó atrás el Apertura y comenzó a transitar el Torneo Clausura, pero los equipos no solo compiten por el título de cada certamen. En paralelo, la Tabla Anual se convirtió nuevamente en uno de los grandes objetivos del año, ya que determinará buena parte de los representantes argentinos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027.
El campeonato obtenido por Belgrano en el Apertura le permitió al conjunto cordobés convertirse en el primer equipo argentino con un lugar confirmado en la próxima Libertadores. El Pirata consiguió el título luego de vencer a River en la final disputada en Córdoba y obtuvo el boleto directo a la fase de grupos.
Sin embargo, todavía quedan varias plazas por definir y la mayoría tendrá relación directa con la posición que cada club consiga al terminar la temporada. Por eso, cada punto que se consiga durante el Clausura puede resultar determinante para cambiar el panorama de la clasificación.
Así está la Tabla Anual 2026
Así está la Zona A del Torneo Clausura 2026
Así está la Zona B del Torneo Clausura 2026
Qué equipos entrarán a la Copa Libertadores 2027
La distribución establece que Belgrano, como campeón del Apertura, irá a la fase de grupos. El campeón del Clausura y el ganador de la Copa Argentina también tendrán acceso directo a esa instancia. A su vez, los tres mejores ubicados de la Tabla Anual que correspondan por esta vía tendrán diferentes destinos: el primero y el segundo ingresarán a la fase de grupos, mientras que el tercero deberá disputar la segunda fase previa.
Existe, además, una particularidad importante: si un equipo obtiene un título que ya le permite clasificarse y al mismo tiempo ocupa uno de los puestos de acceso por la Tabla Anual, la plaza no desaparece. En ese caso, el cupo se libera y pasa al siguiente club mejor ubicado. La misma lógica se aplicará ante otros escenarios de duplicación de clasificaciones, incluso si un conjunto argentino consigue ganar la actual edición de la Libertadores o la Sudamericana.
Los seis lugares para la Copa Sudamericana
La pelea por la Sudamericana también tendrá a la Tabla Anual como protagonista. Los equipos que terminen entre el cuarto y el noveno puesto de esa clasificación accederán a la competencia continental de 2027. Por eso, la lucha no se limita a los primeros puestos. Mientras los clubes que están arriba buscan acercarse a la Libertadores, quienes ocupan posiciones intermedias intentarán mantenerse dentro de los nueve primeros para conseguir un boleto a la Sudamericana.
Así están los Promedios 2026
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