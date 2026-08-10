La pelea por las copas en la Tabla Anual: así se clasifican hoy a la Libertadores y Sudamericana 2027

Qué equipos entrarán a la Copa Libertadores 2027

La distribución establece que Belgrano, como campeón del Apertura, irá a la fase de grupos. El campeón del Clausura y el ganador de la Copa Argentina también tendrán acceso directo a esa instancia. A su vez, los tres mejores ubicados de la Tabla Anual que correspondan por esta vía tendrán diferentes destinos: el primero y el segundo ingresarán a la fase de grupos, mientras que el tercero deberá disputar la segunda fase previa.

Existe, además, una particularidad importante: si un equipo obtiene un título que ya le permite clasificarse y al mismo tiempo ocupa uno de los puestos de acceso por la Tabla Anual, la plaza no desaparece. En ese caso, el cupo se libera y pasa al siguiente club mejor ubicado. La misma lógica se aplicará ante otros escenarios de duplicación de clasificaciones, incluso si un conjunto argentino consigue ganar la actual edición de la Libertadores o la Sudamericana.

Los seis lugares para la Copa Sudamericana

La pelea por la Sudamericana también tendrá a la Tabla Anual como protagonista. Los equipos que terminen entre el cuarto y el noveno puesto de esa clasificación accederán a la competencia continental de 2027. Por eso, la lucha no se limita a los primeros puestos. Mientras los clubes que están arriba buscan acercarse a la Libertadores, quienes ocupan posiciones intermedias intentarán mantenerse dentro de los nueve primeros para conseguir un boleto a la Sudamericana.

Así están los Promedios 2026