Copa Libertadores: Independiente Rivadavia igualó sobre la hora con Fluminense pero fue eliminado por penales
La "Lepra" mendocina lo igualó sobre la hora y forzó la definición por penales donde cayó eliminado para despedirse de la competencia.
Independiente Rivadavia igualó 1-1 con Fluminense este martes, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026; pero cayó 5-4 en los penales y se despidió de la competencia en su primera participación.
La serie estaba igualada 0-0 luego del encuentro de ida disputado en el Maracaná. Y en Mendoza, estaba todo a favor de la "Lepra" mendocina, ya que el "Flu" se quedó con 10 a los 12 del segundo tiempo por la doble amarilla de Canobbio.
Sin embargo, a 15 del final abrió la cuenta Serna, obligando al local a ir por la igualdad, la que llegó en tiempo de descuento a través de Arce con un penal agónico. En la definción, el equipo mendocino falló dos disparos y la clasificación resultó para el conjunto carioca.
El elenco comandado por Alfredo Berti había terminado primero e invicto en el Grupo C, con cinco victorias y un empate, sumó 16 de los 18 puntos posibles y fue el segundo mejor primero de toda la competencia, solamente por detrás de Flamengo. Además, en esa primera fase compartió zona justamente con Fluminense y consiguió una histórica victoria 2-1 en el Maracaná, mientras que en Mendoza igualaron 1-1.
Los goles de Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores
El 1-0 de Fluminense:
El penal que le dieron a Independiente Rivadavia sobre la hora:
El 1-1 de Arce:
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores
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Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández, Leonard Costa, Tomás Bottari, Leonel Bucca; Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules, Nonato; Yeferson Soteldo, Hulk y Rodrigo Castillo. DT: Marcão.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Malvinas Argentinas.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: Fox Sports.
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