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Copa Libertadores: Independiente Rivadavia igualó sobre la hora con Fluminense pero fue eliminado por penales

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La "Lepra" mendocina lo igualó sobre la hora y forzó la definición por penales donde cayó eliminado para despedirse de la competencia.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores. 

Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores. 

Independiente Rivadavia igualó 1-1 con Fluminense este martes, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026; pero cayó 5-4 en los penales y se despidió de la competencia en su primera participación.

La serie estaba igualada 0-0 luego del encuentro de ida disputado en el Maracaná. Y en Mendoza, estaba todo a favor de la "Lepra" mendocina, ya que el "Flu" se quedó con 10 a los 12 del segundo tiempo por la doble amarilla de Canobbio.

Sin embargo, a 15 del final abrió la cuenta Serna, obligando al local a ir por la igualdad, la que llegó en tiempo de descuento a través de Arce con un penal agónico. En la definción, el equipo mendocino falló dos disparos y la clasificación resultó para el conjunto carioca.

El elenco comandado por Alfredo Berti había terminado primero e invicto en el Grupo C, con cinco victorias y un empate, sumó 16 de los 18 puntos posibles y fue el segundo mejor primero de toda la competencia, solamente por detrás de Flamengo. Además, en esa primera fase compartió zona justamente con Fluminense y consiguió una histórica victoria 2-1 en el Maracaná, mientras que en Mendoza igualaron 1-1.

Los goles de Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores

El 1-0 de Fluminense:

El penal que le dieron a Independiente Rivadavia sobre la hora:

El 1-1 de Arce:

Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores

  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández, Leonard Costa, Tomás Bottari, Leonel Bucca; Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

  • Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules, Nonato; Yeferson Soteldo, Hulk y Rodrigo Castillo. DT: Marcão.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.

  • Estadio: Malvinas Argentinas.

  • Árbitro: A confirmar.

  • VAR: A confirmar.

  • TV: Fox Sports.

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