Copa Libertadores: Independiente Rivadavia igualó sobre la hora con Fluminense pero fue eliminado por penales

El elenco comandado por Alfredo Berti había terminado primero e invicto en el Grupo C, con cinco victorias y un empate, sumó 16 de los 18 puntos posibles y fue el segundo mejor primero de toda la competencia, solamente por detrás de Flamengo. Además, en esa primera fase compartió zona justamente con Fluminense y consiguió una histórica victoria 2-1 en el Maracaná, mientras que en Mendoza igualaron 1-1.