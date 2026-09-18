Copa Libertadores: la inesperada asistencia de Agustín Rossi para el gol de Flamengo
El ex Boca brilló en la Copa Libertadores. Mirá el increíble blooper de Aldair Quintana y el pase que terminó en el gol definitivo de Giorgian De Arrascaeta.
El arquero argentino Agustín Rossi fue el gran protagonista de la noche en la Copa Libertadores. En el peor momento de su equipo y con un hombre menos, sacó un largo pelotazo que derivó en un insólito error rival para sellar la sufrida clasificación del conjunto brasileño hacia las semifinales del torneo.
El insólito error tras el pelotazo de Agustín Rossi
Independiente del Valle dominaba el encuentro como local y ganaba 1-0 con un tanto de Djorkaeff Reasco. Además, acorralaba a los brasileños gracias a la superioridad numérica por la expulsión de Jorginho. Sin embargo, cuando el segundo tanto ecuatoriano parecía estar al caer, la historia cambió de manera sorpresiva:
- El pelotazo salvador: desde su propia área, el guardameta argentino sacó un envío sumamente largo a espaldas de la adelantada defensa ecuatoriana.
- El grosero error: la pelota llegó hasta el terreno de Aldair Quintana, quien calculó mal el pique, permitiendo que el balón le pasara por encima de la cabeza de forma insólita.
- El gol de la clasificación: el uruguayo Giorgian De Arrascaeta acompañó la jugada, aprovechó el increíble regalo defensivo y solo tuvo que empujarla de cabeza para marcar el 1-1.
Con esta jugada fundamental que rápidamente se volvió viral, el Mengao logró mantener los dos goles de ventaja en el resultado global y liquidó una serie sumamente compleja que lo deja a un paso de una nueva final continental.
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