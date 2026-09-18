Flamengo avanzó a semifinales de la Copa Libertadores y jugará con Estudiantes
El Mengao empató con Independiente del Valle por la Copa Libertadores y selló su pasaje a la próxima ronda. Conocé cómo fue el tenso partido en el Maracaná.
Tras imponerse en el duelo de ida, Flamengo igualó 1-1 ante Independiente del Valle y logró meterse en las semifinales de la actual Copa Libertadores. Ahora, el equipo carioca deberá enfrentarse a Estudiantes para buscar un boleto a la gran final del certamen y retener su título.
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Así fue la clasificación de Flamengo en la Copa Libertadores
El desarrollo del encuentro fue sumamente tenso para el combinado rojinegro en Río de Janeiro, que debió aguantar la ventaja conseguida en el primer choque (2-0):
- Golpe inicial: a los 31 minutos del primer tiempo, el atacante Djorkaeff Reasco capitalizó un fallido despeje del arquero argentino Agustín Rossi y marcó el 1-0 que encendió la ilusión ecuatoriana.
- Expulsión y tensión: el panorama se oscureció para el local a los 20 minutos del complemento cuando el mediocampista Jorginho vio la tarjeta roja por doble amonestación, dejando a su equipo con diez hombres sobre el terreno de juego.
- Error y desahogo: tras un tanto anulado a la visita por posición adelantada, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta aprovechó una grosera equivocación del arquero Aldair Quintana en su salida y marcó el 1-1 definitivo a los 38 minutos del segundo tiempo.
- Cruces definidos: con esta agónica clasificación, el vigente campeón se medirá en la próxima instancia frente a Estudiantes de La Plata. La otra llave del certamen continental la disputarán los elencos brasileños Palmeiras y Fluminense.
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