Bombazo: Estudiantes analiza repatriar a Marcos Rojo para jugar las semifinales de la Copa Libertadores
Tras la épica clasificación en Brasil y con severos problemas para armar la defensa por suspensiones, el Pincha sueña con el regreso del experimentado central.
Estudiantes de La Plata sigue conmocionando el mercado continental. Luego del histórico triunfo 1-0 sobre Corinthians en Brasil que metió al equipo en semifinales de la Copa Libertadores tras 17 años, la dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón apunta alto. Con vistas al cruce ante el ganador de la llave entre Flamengo e Independiente del Valle, el León busca abrochar la llegada de un viejo conocido de la casa: Marcos Rojo.
La decisión de ir a buscar al experimentado zaguero surge por una urgencia que no da margen de error. En el triunfo en el Neo Química Arena, los dos marcadores centrales titulares vieron la tarjeta amarilla y quedaron suspendidos para el primer chico de la siguiente instancia. Leandro González Pírez cometió el penal en la última jugada que falló Memphis Depay y llegó al límite de amonestaciones, misma situación que atraviesa Tomás Palacios.
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Frente a esta marea de bajas en la cúpula defensiva, Alexander Medina cuenta únicamente con Ramiro Funes Mori para el puesto de primer o segundo marcador central, quien recién sumó un puñado de minutos en São Paulo tras superar una larga inactividad por lesiones. La alternativa restante requiere apelar a los juveniles del plantel profesional, como Valente Pierani o Máximo Desábato, hijo del histórico "Chavo".
Por este motivo, la dirigencia de la Brujita Verón piensa seriamente en repatriar al subcampeón del mundo en Brasil 2014, quien ya sabe lo que es dar la vuelta olímpica con la camiseta albirroja tras conquistar la Libertadores en 2009.
El dato clave radica en la situación contractual del futbolista. Actualmente consolidado en Racing, el defensor renovó su vínculo con la Academia hasta diciembre luego de las gestiones comandadas por Diego Milito a comienzos de temporada. Sin embargo, el golpe de timón generado por las urgencias del certamen internacional reabrió las esperanzas en el pueblo pincharrata.
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