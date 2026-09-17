Bombazo: Estudiantes analiza repatriar a Marcos Rojo para jugar las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata sigue conmocionando el mercado continental. Luego del histórico triunfo 1-0 sobre Corinthians en Brasil que metió al equipo en semifinales de la Copa Libertadores tras 17 años, la dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón apunta alto. Con vistas al cruce ante el ganador de la llave entre Flamengo e Independiente del Valle, el León busca abrochar la llegada de un viejo conocido de la casa: Marcos Rojo.