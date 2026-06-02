Se va libre de su club, llegaría al Real Madrid y sería la primera bomba del mercado de pases

El presidente buscará renovar su mandato en los comicios previstos para el próximo fin de semana y, en caso de imponerse, tendría definido que el francés sea una de las primeras incorporaciones de la nueva gestión. La llegada también estaría vinculada al regreso de José Mourinho al banco de suplentes, una posibilidad que gana fuerza dentro del club y que forma parte de los planes deportivos proyectados para la próxima temporada.

Uno de los factores que vuelve especialmente atractiva la negociación es la condición contractual del futbolista. Al quedar libre después de finalizar su vínculo con Liverpool, cualquier institución interesada podrá incorporarlo sin necesidad de pagar una transferencia. Esa situación despertó el interés de varios pesos pesados del continente, entre ellos París Saint-Germain (PSG), Bayern Múnich y Manchester United, todos atentos a una oportunidad de mercado difícil de encontrar para un defensor de su jerarquía.

Ibrahima Konaté 1

Pese a la competencia, en Madrid consideran que cuentan con algunas ventajas importantes. Además de la influencia que podría ejercer Mbappé, Konaté mantiene una excelente relación con varios futbolistas franceses que integran actualmente el plantel, como Eduardo Camavinga y Ferland Mendy. Esa familiaridad podría facilitar su adaptación y convertirse en un factor decisivo a la hora de elegir destino.

Según trascendió, la propuesta que prepara la dirigencia contempla un contrato por cuatro temporadas con la posibilidad de extender automáticamente el vínculo por un año adicional si se cumplen determinados objetivos deportivos. Mientras tanto, el defensor concentra todas sus energías en la Copa del Mundo con Francia. Una vez finalizada la competencia, llegará el momento de tomar una decisión definitiva sobre su futuro, aunque en la capital española crece el optimismo respecto de concretar una incorporación que podría transformarse en uno de los movimientos más importantes del próximo mercado de pases.