Se va libre de su club, llegaría al Real Madrid y sería la primera bomba del mercado de pases
El defensor finalizó su etapa en Liverpool después del Mundial y aparece como una de las prioridades del merengue para reforzar la última línea de cara a la próxima temporada.
El futuro de Ibrahima Konaté parece alejarse definitivamente de Liverpool. Luego de varias semanas de negociaciones sin resultados positivos, el defensor francés decidió no extender su vínculo con el conjunto inglés y comenzará una nueva etapa en su carrera una vez concluida su participación en el Mundial 2026. La situación despertó el interés de varios gigantes europeos, aunque todo indica que Real Madrid tomó la delantera para quedarse con uno de los zagueros más cotizados del mercado.
La noticia de la salida del futbolista fue confirmada recientemente por la institución inglesa, que intentó hasta último momento alcanzar un acuerdo para asegurar su continuidad. Sin embargo, las diferencias económicas entre las partes resultaron insalvables y el central optó por buscar nuevos desafíos lejos de Anfield tras cinco temporadas defendiendo la camiseta de los Reds.
En medio de este escenario apareció nuevamente la figura de Kylian Mbappé. Según distintas versiones surgidas en España, el delantero del seleccionado francés habría tenido un rol importante en los intentos por convencer a su compañero de sumarse al proyecto madridista. Ambos comparten habitualmente convocatorias con Francia y mantienen una relación cercana que habría servido para acercar posiciones durante los últimos meses.
La operación, que inicialmente parecía una simple especulación de mercado, comenzó a tomar una dimensión mucho más concreta. De acuerdo con informaciones publicadas por medios españoles, Florentino Pérez considera a Konaté una incorporación estratégica para fortalecer la defensa y estaría dispuesto a avanzar de inmediato una vez resuelto el proceso electoral que atraviesa el club.
El presidente buscará renovar su mandato en los comicios previstos para el próximo fin de semana y, en caso de imponerse, tendría definido que el francés sea una de las primeras incorporaciones de la nueva gestión. La llegada también estaría vinculada al regreso de José Mourinho al banco de suplentes, una posibilidad que gana fuerza dentro del club y que forma parte de los planes deportivos proyectados para la próxima temporada.
Uno de los factores que vuelve especialmente atractiva la negociación es la condición contractual del futbolista. Al quedar libre después de finalizar su vínculo con Liverpool, cualquier institución interesada podrá incorporarlo sin necesidad de pagar una transferencia. Esa situación despertó el interés de varios pesos pesados del continente, entre ellos París Saint-Germain (PSG), Bayern Múnich y Manchester United, todos atentos a una oportunidad de mercado difícil de encontrar para un defensor de su jerarquía.
Pese a la competencia, en Madrid consideran que cuentan con algunas ventajas importantes. Además de la influencia que podría ejercer Mbappé, Konaté mantiene una excelente relación con varios futbolistas franceses que integran actualmente el plantel, como Eduardo Camavinga y Ferland Mendy. Esa familiaridad podría facilitar su adaptación y convertirse en un factor decisivo a la hora de elegir destino.
Según trascendió, la propuesta que prepara la dirigencia contempla un contrato por cuatro temporadas con la posibilidad de extender automáticamente el vínculo por un año adicional si se cumplen determinados objetivos deportivos. Mientras tanto, el defensor concentra todas sus energías en la Copa del Mundo con Francia. Una vez finalizada la competencia, llegará el momento de tomar una decisión definitiva sobre su futuro, aunque en la capital española crece el optimismo respecto de concretar una incorporación que podría transformarse en uno de los movimientos más importantes del próximo mercado de pases.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario