Copa Libertadores: el mensaje de Sebastián Villa tras la eliminación de Boca

Acompañando con una foto del plantel de Boca, Sebastián Villa expresó: "Sabemos lo que estos colores representan, lo vemos y sentimos en cada partido cuando escuchamos el aliento de cada uno de los hinchas. No nos duele menos por estar de este lado, no nos duele menos que a ustedes, pero el mejor no es siempre el que gana sino el que sabe levantarse tras la derrota para seguir mejorando".

Boca quedó eliminado este martes por la noche de la Copa Libertadores ante Corinthians en los penales, definición que tuvo como protagonista de Darío Benedetto, que en los 90 desperdició uno y en la tanda lanzó el suyo varios metros por encima del travesaño.

El goleador "xeneize" tenía la posibilidad de sellar la clasificación con el último penal de su equipo. Pero de forma increíble, lo tiró a la tribuna.

Luego, el "Timao" igualó la serie y terminó quedándose con el pase a los cuartos de final del certamen.