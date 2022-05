Copa Libertadores: goles de Vélez 4-0 Estudiantes

Goles de Vélez 4-0 Estudiantes

VÉLEZ vs. ESTUDIANTES [4-0] | RESUMEN | CONMEBOL LIBERTADORES 2022

Síntesis de Vélez 4-0 Estudiantes

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Máximo Perrone; Luca Orellano, Joel Soñora y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Estudiantes (La Plata): Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Santiago Núñez, Jorge Morel y Bruno Valdez; Brian Orosco, Bautista Kociubinski, Gonzalo Piñeiro y Hernán Toledo; Carlo Lattanzio y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 22m y 43m Janson (VS).

Goles en el segundo tiempo: 23m Pratto (VS), 38m Osorio (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Franco Zapiola por Lattanzio (EDELP) y Aaron Spetale por Toledo (EDELP); 17m Nicolás Palavecino por Marinelli (EDELP); 19m José Florentín por Garayalde (VS); 32m Abiel Osorio por Pratto (VS) y Gianluca Prestianni por Soñora (VS); 39m Nicolás Fernández por Orosco (EDELP); 42m Lenny Lobato por Orellano (VS) y Mateo Seoane por Perrone (VS) .

Amonestados: Lattanzio, Beltrán y Morel (EDELP).

Incidencia Expulsado 30m del segundo tiempo Váldez (EDELP).

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).

Cancha: Vélez Sarsfield.