Copenhague vs. Bayer Leverkusen, por la Champions League: resultado en vivo

diablito echeverri

La historia entre ambos equipos es escasa: solo se enfrentaron en la fase previa de la Champions 2014/15, con dominio alemán. Sin embargo, el Parken Stadium suele ser un bastión complicado y Copenhague confía en su localía para dar el golpe. El árbitro del encuentro será el esloveno Slavko Vincic, de vasta experiencia en competiciones europeas.

El Leverkusen no aparece en el grupo de favoritos para levantar la Orejona, pero con una plantilla renovada y el aporte sudamericano de sus jóvenes figuras, busca iniciar con el pie derecho y alimentar la ilusión de llegar lejos en la competencia. Para los argentinos, este estreno no solo es un partido de fase de grupos, sino también una vitrina europea para mostrar todo su potencial.