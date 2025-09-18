Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Copenhague vs. Bayer Leverkusen
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Copenhague vs. Bayer Leverkusen por la Champions League 2025.
El Bayer Leverkusen inicia un nuevo camino este jueves desde las 13:45 en la Champions League 2025/26 con una expectativa especial: la presencia de tres argentinos que despiertan atención tanto en Alemania como en Sudamérica: Exequiel Palacios, Equi Fernández y Claudio “Diablito” Echeverri.
El estreno no será sencillo. El conjunto dirigido por Kasper Hjulmand visitará al FC Copenhague en el Parken Stadion, un escenario tradicionalmente complejo para los rivales extranjeros. El cuadro danés, que viene de eliminar al Basilea en las rondas previas, se presenta como un adversario incómodo: apuesta por la intensidad, el control del balón y las transiciones rápidas para complicar a sus oponentes.
Para Leverkusen, el desafío pasa por reafirmar una identidad que todavía se encuentra en construcción. El club alemán inició la Bundesliga con altibajos, lo que derivó en la salida prematura de Erik ten Hag y la llegada de Hjulmand como nuevo conductor. Aun así, el equipo mostró una reacción en la última fecha con un sólido triunfo 3-1 ante Eintracht Frankfurt, resultado que encendió una luz de esperanza de cara al debut internacional.
Cómo ver en vivo Copenhague vs. Bayer Leverkusen
El partido será transmitido por la señal de cable Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
