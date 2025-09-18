Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Copenhague vs. Bayer Leverkusen

Para Leverkusen, el desafío pasa por reafirmar una identidad que todavía se encuentra en construcción. El club alemán inició la Bundesliga con altibajos, lo que derivó en la salida prematura de Erik ten Hag y la llegada de Hjulmand como nuevo conductor. Aun así, el equipo mostró una reacción en la última fecha con un sólido triunfo 3-1 ante Eintracht Frankfurt, resultado que encendió una luz de esperanza de cara al debut internacional.