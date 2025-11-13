Corea del Norte transmitirá por primera vez la Premier League pero con censura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1988978758934491161?s=20&partner=&hide_thread=false Por PRIMERA VEZ se difundirán los partidos de la PREMIER LEAGUE en COREA DEL NORTE, pero bajo ciertas condiciones ESTRICTAS:



NO se emitirán EN VIVO, sino que serán EDITADOS antes de su emisión.



Cualquier secuencia que muestre a jugadores SURCOREANOS será ELIMINADA.

Cuántos jugadores surcoreanos hay en la Premier League

Actualmente, solo un futbolista surcoreano integra la Premier League: Hee-chan Hwang, delantero del Wolverhampton Wanderers. Conocido por su potencia física y velocidad, Es una de las figuras destacadas de su selección nacional y uno de los socios ofensivos de Heung-Min Son.

Formado en Pohang Steelers, Hwang dio el salto a Europa en 2015 para sumarse al Red Bull Salzburg, donde compartió delantera con Erling Haaland y Takumi Minamino, protagonizando una de las duplas más recordadas del fútbol austríaco. Luego pasó por el RB Leipzig y, desde 2021, encontró continuidad en Inglaterra con el Wolverhampton.

A nivel internacional, representó a Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Mundial de Qatar 2022 y varias ediciones de la Copa Asiática, consolidándose como uno de los delanteros más completos del fútbol asiático actual.