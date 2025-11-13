Corea del Norte transmitirá por primera vez la Premier League pero con censura
Por primera vez en la historia, el régimen del líder norcoreano permitirá la emisión de los partidos de la liga inglesa, aunque bajo un fuerte control estatal y con múltiples restricciones.
Por primera vez, Corea del Norte transmitirá partidos de la Premier League, en un hecho inédito para un país que mantiene un férreo aislamiento mediático. Sin embargo, las emisiones estarán fuertemente intervenidas por el régimen de Kim Jong-un, que impondrá condiciones y censuras en todos los contenidos, según reveló The Guardian.
Si bien el proyecto de difundir los encuentros del campeonato inglés ya se había mencionado en abril de este año, no llegó a concretarse. En esta ocasión, las autoridades norcoreanas confirmaron que los partidos serán emitidos bajo un estricto control estatal y con varias limitaciones sobre lo que se podrá ver en pantalla.
De acuerdo con la cadena especializada 38 North, los partidos no se transmitirán en vivo, sino que serán editados previamente por los medios públicos, los cuales operan bajo supervisión directa del gobierno. Además, las emisiones serán recortadas a 60 minutos, reduciendo media hora respecto al tiempo reglamentario.
Otra de las particularidades impuestas por el régimen es que no se incluirán los partidos en los que participen futbolistas surcoreanos, por razones políticas e ideológicas. También, los rótulos en inglés y la publicidad visible en los estadios serán reemplazados por gráficos en coreano, eliminando cualquier referencia comercial o cultural al Reino Unido.
Esta medida, enmarcada dentro de una política propagandística más amplia, busca mostrar al deporte internacional “filtrado” bajo los parámetros del Estado norcoreano, donde todo contenido audiovisual es revisado antes de ser difundido públicamente.
Cuántos jugadores surcoreanos hay en la Premier League
Actualmente, solo un futbolista surcoreano integra la Premier League: Hee-chan Hwang, delantero del Wolverhampton Wanderers. Conocido por su potencia física y velocidad, Es una de las figuras destacadas de su selección nacional y uno de los socios ofensivos de Heung-Min Son.
Formado en Pohang Steelers, Hwang dio el salto a Europa en 2015 para sumarse al Red Bull Salzburg, donde compartió delantera con Erling Haaland y Takumi Minamino, protagonizando una de las duplas más recordadas del fútbol austríaco. Luego pasó por el RB Leipzig y, desde 2021, encontró continuidad en Inglaterra con el Wolverhampton.
A nivel internacional, representó a Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Mundial de Qatar 2022 y varias ediciones de la Copa Asiática, consolidándose como uno de los delanteros más completos del fútbol asiático actual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario