Corea del Sur tendrá un jugador nacionalizado en el Mundial 2026 por primera vez en su historia: quién es Jens Castrop
El futbolista nacido en Alemania representará a los asiáticos en el Mundial 2026. Un hecho sin precedentes para el seleccionado que sumará un refuerzo clave para su estructura defensiva.
El seleccionado de Corea del Sur ya palpita lo que será su duodécima participación en una Copa del Mundo. Si bien las grandes esperanzas de los aficionados están depositadas en figuras consolidadas de la talla de su capitán Heung-Min Son, el defensor Kim Min-Jae y el delantero Hwang Hee-Chan, la lista de 26 convocados acaparó todas las miradas por la inclusión de un nombre atípico para la tradición del fútbol de ese país: Jens Castrop.
A diferencia del clásico formato de los nombres coreanos, el de Jens delata su origen europeo. Nació en Düsseldorf hace 22 años, se formó en las divisiones inferiores del Colonia y el Núremberg, e incluso llegó a representar a las selecciones juveniles de Alemania. Actualmente, se desempeña en la élite de la Bundesliga vistiendo la camiseta del Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, el nexo con el país asiático proviene de su madre, de nacionalidad surcoreana. Al encontrarse fuera de los planes del entrenador Julian Nagelsmann para el combinado mayor de Alemania, Castrop recibió el llamado de la federación coreana y optó por nacionalizarse a mediados de 2025.
La llegada de Castrop al plantel no solo representa un hito cultural y estadístico por ser el primer futbolista de raíces mixtas nacido fuera del territorio en disputar un Mundial con Corea del Sur, sino que también significa una solución táctica importante.
El jugador del Mönchengladbach destaca por su polifuncionalidad, pudiendo desempeñarse tanto de defensor central como de mediocampista defensivo, una zona del campo donde el seleccionado asiático no suele contar con abundancia de variantes con roce en las ligas top de Europa. Con este aporte internacional, Corea del Sur buscará dar la sorpresa en la cita máxima de 2026.
La lista de convocados de Corea del Sur para el Mundial 2026
- Porteros: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)
- Defensores: Kim Min-jae (Bayern Múnich), Cho Yu-min (Sharjah FC), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen)
- Mediocampistas: Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain
- Delanteros: Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Angeles FC), Cho Gue-sung (FC Midtjylland)
Entrenador: Hong Myung-bo
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