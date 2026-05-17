Corea del Sur tendrá un jugador nacionalizado en el Mundial 2026 por primera vez en su historia: quién es Jens Castrop

A diferencia del clásico formato de los nombres coreanos, el de Jens delata su origen europeo. Nació en Düsseldorf hace 22 años, se formó en las divisiones inferiores del Colonia y el Núremberg, e incluso llegó a representar a las selecciones juveniles de Alemania. Actualmente, se desempeña en la élite de la Bundesliga vistiendo la camiseta del Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, el nexo con el país asiático proviene de su madre, de nacionalidad surcoreana. Al encontrarse fuera de los planes del entrenador Julian Nagelsmann para el combinado mayor de Alemania, Castrop recibió el llamado de la federación coreana y optó por nacionalizarse a mediados de 2025.