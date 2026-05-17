Argentinos vs. Belgrano, por las semifinales del Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Bicho y el Pirata chocan en La Paternal por el último lugar en la gran final, que se disputará el próximo domingo en Córdoba. El ganador de este cruce se medirá por el título ante River.
Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentarán este domingo desde las 17:00 horas en el estadio Diego Armando Maradona, bajo el arbitraje de Nazareno Arasa y con Lucas Novelli a cargo del VAR. El encuentro contará con la transmisión en vivo de TNT Sports y ESPN Premium.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez selló su clasificación a las semifinales tras dejar en el camino a Huracán en los cuartos de final, imponiéndose por 1-0 gracias a un gol de cabeza de Tomás Molina en el inicio del tiempo suplementario. Previamente, en los octavos de final, el Bicho había vencido por 2-0 a Lanús con tantos de Francisco Álvarez y Alan Lescano.
Argentinos hace de La Paternal una verdadera fortaleza: de los últimos 25 partidos disputados en su estadio, el local cosechó 17 victorias, 6 empates y tan solo 2 derrotas. Gracias a su tercer puesto en la Zona B con 29 puntos, se ganó el derecho de albergar esta semifinal en su casa.
El Pirata arriba a esta instancia en un gran momento tras superar un bache de resultados en la fase regular. Clasificó quinto en la Zona B con 26 unidades y, en los octavos de final, eliminó a Talleres en el clásico cordobés disputado en el Mario Alberto Kempes por 1-0, con gol de Francisco González Metilli. En los cuartos de final, venció 2-0 a Unión en Alberdi con anotaciones de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes. Para este compromiso decisivo, el entrenador Ricardo Zielinski recuperará a su centrodelantero de referencia, Lucas Passerini, quien cumplió su fecha de suspensión tras ser expulsado en el clásico.
El duelo tiene un antecedente caliente: el año pasado se cruzaron en las semifinales de la Copa Argentina, donde Argentinos se impuso por 2-1 tras un polémico penal que desató la furia de los cordobeses. El ganador de esta tarde obtendrá el pase a la gran final del Torneo Apertura, programada para el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Facundo Jainikoski, luego de una tremenda jugada colectiva, puso el 1-0 para el Bicho:
Argentinos vs. Belgrano, por las semifinales del Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Argentinos Juniors vs Belgrano: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Otros datos del partido
- Hora: 17.00
- TV: TNT Sports y ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Diego Armando Maradona
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