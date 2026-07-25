Luto en el básquet: murió Horacio Muratore, histórico dirigente nacional e internacional

El recientemente fallecido dirigente inició su camino deportivo como jugador y luego presidente del club de su provincia, Tucumán BB. También se desempeñó en el ámbito académico como contador y profesor en la Universidad Nacional de Tucumán.

LeBron James cambia de rumbo en la NBA a los 41 años: jugará en Philadelphia 76ers

LeBron James volverá a protagonizar uno de los movimientos más impactantes de la NBA. Después de anunciar semanas atrás que no seguiría en Los Angeles Lakers, el histórico alero confirmó este viernes que continuará su carrera en los Philadelphia 76ers, franquicia con la que intentará volver a pelear por el título y ampliar un legado que ya lo ubica entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

La decisión del máximo anotador en la historia de la liga terminó con meses de especulaciones sobre cuál sería el destino elegido para afrontar la etapa final de su carrera. Finalmente, el experimentado basquetbolista optó por mudarse a la costa este de Estados Unidos para sumarse a un proyecto que aspira a romper una larga sequía de campeonatos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, LeBron explicó las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta de Philadelphia y dejó en claro que la motivación principal sigue siendo competir por el máximo objetivo deportivo. "Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", escribió el alero.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

El mensaje de Lebron James con el que anunció que jugará en Philadelphia 76ers

Luego profundizó sobre el momento personal que atraviesa: "Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia. ¿Por qué estoy realmente jugando a estas alturas? Sigo queriendo sacrificarme. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar".

Según confirmó su representante Rich Paul a ESPN, el acuerdo contempla un contrato por dos temporadas con un salario total de ocho millones de dólares y una opción de jugador para definir su continuidad. De esta manera, el cuatro veces campeón de la NBA afrontará una nueva etapa profesional luego de su extenso paso por Los Angeles Lakers.

Philadelphia será la cuarta franquicia en la carrera del experimentado alero. Antes defendió las camisetas de Cleveland Cavaliers, donde inició su recorrido en la liga y conquistó un histórico campeonato, Miami Heat, con el que obtuvo dos títulos consecutivos, y posteriormente Lakers, equipo en el que también logró un anillo y continuó ampliando sus récords individuales.

Durante las semanas previas al anuncio, LeBron reconoció que analizó distintas alternativas antes de definir su futuro. Entre las opciones que evaluó figuraban un regreso a Cleveland Cavaliers, un nuevo ciclo en Miami Heat e incluso la posibilidad de compartir equipo con Stephen Curry en Golden State Warriors. "Estas últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca antes había podido no tener ni idea de qué hacer y tomarme tiempo de verdad solo para pensar", confesó el jugador al explicar el proceso que atravesó antes de tomar una decisión definitiva.

El propio James admitió que al finalizar la última temporada llegó a considerar seriamente el retiro. Después de disputar su 23° campeonato consecutivo en la NBA, sintió que había llegado el momento de analizar si todavía mantenía intacta la pasión por competir al máximo nivel. "Estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui sincero en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amaba este juego. Todavía amo de verdad este juego y aún tengo más para dar", aseguró.

Philadelphia y las estrellas que tendrá la próxima temporada en busca del título

La llegada de LeBron fortalece notablemente a unos 76ers que ya contaban con una base de enorme jerarquía. Compartirá equipo con Joel Embiid, Tyrese Maxey y el joven VJ Edgecombe, además del recientemente incorporado Jaylen Brown, quien arribó procedente de Boston Celtics para reforzar el plantel.

Con semejante combinación de talento, Philadelphia aparece como uno de los principales candidatos a pelear por el campeonato. La franquicia intentará poner fin a una espera que se extiende desde 1983, año en el que obtuvo su último título de la NBA. Además, el equipo no consigue superar la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este desde 2001.