La jugada que nadie vio: Dibu Martínez ideó la pantalla del golazo de Lo Celso ante Jordania
Emiliano Martínez dio indicaciones desde mitad de cancha antes del tiro libre de Giovani Lo Celso y fue clave en el primer gol de Argentina.
El triunfo de la Selección argentina sobre Jordania dejó varias imágenes destacadas, aunque una de las más llamativas pasó prácticamente desapercibida durante la transmisión. Antes del espectacular tiro libre de Giovani Lo Celso, Emiliano "Dibu" Martínez fue el encargado de dirigir una jugada preparada que terminó siendo determinante.
Con la infracción ya sancionada en la puerta del área, las cámaras captaron al arquero argentino dando indicaciones desde la mitad de la cancha. A más de 40 metros de la acción, el campeón del mundo comenzó a ordenar el movimiento de varios compañeros para ejecutar una maniobra diseñada sobre la pelota parada.
La jugada que nadie vio: Dibu Martínez ideó la pantalla del golazo de Lo Celso ante Jordania
Siguiendo las instrucciones del Dibu Martínez, Marcos Senesi, Giovanni Simeone y Nicolás Otamendi se ubicaron al costado de la barrera defensiva con el objetivo de taparle la visión al arquero jordano Yazid Abulaila justo en el momento de la ejecución. La estrategia dio resultado. Mientras todos esperaban un remate por encima de la barrera, Lo Celso sorprendió con un zurdazo preciso al palo del arquero.
La pantalla montada por los futbolistas argentinos provocó un instante de duda en Abulaila, que dio un paso hacia su izquierda anticipando otro destino para la pelota. Cuando intentó reaccionar, el balón ya viajaba rumbo al ángulo derecho para convertirse en el 1-0 parcial de la Albiceleste.
La acción no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde muchos destacaron el aporte de Emiliano Martínez, quien, aun desde su arco, participó activamente en una jugada de laboratorio que terminó siendo decisiva para abrir el marcador en un partido dónde la Albiceleste aprovechó para utilizar futbolistas que no venían teniendo minutos en la fase de grupos de la competencia.
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