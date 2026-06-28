La jugada que nadie vio: Dibu Martínez ideó la pantalla del golazo de Lo Celso ante Jordania

La pantalla montada por los futbolistas argentinos provocó un instante de duda en Abulaila, que dio un paso hacia su izquierda anticipando otro destino para la pelota. Cuando intentó reaccionar, el balón ya viajaba rumbo al ángulo derecho para convertirse en el 1-0 parcial de la Albiceleste.

La acción no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde muchos destacaron el aporte de Emiliano Martínez, quien, aun desde su arco, participó activamente en una jugada de laboratorio que terminó siendo decisiva para abrir el marcador en un partido dónde la Albiceleste aprovechó para utilizar futbolistas que no venían teniendo minutos en la fase de grupos de la competencia.