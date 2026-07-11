Courtois desmintió las versiones que circularon tras la eliminación de Bélgica: "Quería seguir"

Tras su salida, Senne Lammens ocupó el arco belga y un rebote suyo terminó en el gol de Mikel Merino para el 2-1 definitivo. Lejos de señalar culpables, Courtois respaldó a su compañero: "Ha hecho una gran temporada. Los porteros vivimos estas situaciones y estoy seguro de que aprenderá de esto".