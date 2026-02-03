Cristiano Ronaldo, a un paso de irse del Al Nassr: ¿dónde puede jugar?

Si bien no trascendió el porcentaje de salario que estaría dispuesto a reducir para volver al fútbol inglés, lo cierto es que el margen existe. De acuerdo con el sitio Finanzas Argy, Cristiano Ronaldo es actualmente el deportista mejor pago del mundo, con ingresos cercanos a los 260 millones de dólares anuales, una cifra que lo coloca por encima del resto de las grandes estrellas del deporte. El futuro del Bicho vuelve a estar en el centro de la escena. Arabia Saudita, Inglaterra o Estados Unidos podrían ser su próximo destino.