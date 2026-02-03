Cristiano Ronaldo, a un paso de irse del Al Nassr: ¿dónde puede jugar?
El luso atraviesa los últimos momentos de su carrera pero en el final podría haber alguna sorpresa para los hinchas: todos los detalles.
En medio de la polémica generada por la llegada de Karim Benzema a Al Hilal, el futuro de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita vuelve a estar en duda. El delantero portugués no estaría conforme con el trato que recibe Al Nassr por parte del Fondo de Inversión Pública, al que acusa de favorecer al club rival con mayores recursos deportivos y estructurales.
El descontento del luso quedó en evidencia en los últimos días: tras ausentarse en la victoria frente a Al-Riyadh, tampoco se presentó al entrenamiento del martes, un gesto que encendió todas las alarmas. Su continuidad en el fútbol saudí ya no parece garantizada.
En este contexto, desde Inglaterra surgió una versión que revolucionó al mundo del fútbol. Según trascendió, existe la posibilidad concreta de que Ronaldo tenga un tercer ciclo en Manchester United, el club donde conquistó su primera Champions League y dio el gran salto a la élite mundial. Incluso, el portugués estaría dispuesto a resignar una parte importante de su salario para facilitar su salida de Al Nassr y regresar a Old Trafford.
Pero Europa no es la única opción. Desde Estados Unidos también lo vinculan con la MLS, más precisamente con Los Angeles FC y Orlando City, el clásico rival de Inter Miami. En caso de desembarcar en el conjunto de Florida, se reeditaría una de las rivalidades más icónicas del fútbol moderno: Cristiano Ronaldo frente a Lionel Messi, como en los tiempos de Real Madrid y Barcelona.
Si bien no trascendió el porcentaje de salario que estaría dispuesto a reducir para volver al fútbol inglés, lo cierto es que el margen existe. De acuerdo con el sitio Finanzas Argy, Cristiano Ronaldo es actualmente el deportista mejor pago del mundo, con ingresos cercanos a los 260 millones de dólares anuales, una cifra que lo coloca por encima del resto de las grandes estrellas del deporte. El futuro del Bicho vuelve a estar en el centro de la escena. Arabia Saudita, Inglaterra o Estados Unidos podrían ser su próximo destino.
Máximos goleadores en la historia del fútbol
- Cristiano Ronaldo (2002 – Presente) – 961 goles (0.73 goles por partido)
- Lionel Messi (2004 – Presente) – 896 goles (0.79 goles por partido)
- Josef Bican (1931 – 1955) – 805 goles (1.52 goles por partido)
- Romário (1985 – 2009) – 772 goles (0.77 goles por partido)
- Pelé (1957 – 1977) – 767 goles (0.92 goles por partido)
- Ferenc Puskás (1943 – 1966) – 746 goles (0.99 goles por partido)
- Gerd Müller (1962 – 1981) – 735 goles (0.93 goles por partido)
- Robert Lewandowski (2005 – Presente) – 729 goles (0.69 goles por partido)
- Zlatan Ibrahimovi (1999 – 2023) – 582 goles (0.58 goles por partido)
- Luis Suárez (2005 – Presente) – 581 goles (0.59 goles por partido)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario