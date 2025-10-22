Crisis en Atlético Tucumán: el plantel explotó contra la dirigencia con un comunicado sin filtro

loco diaz

Además, los jugadores reconocieron su error al no haber comunicado antes los problemas: “Asumimos la responsabilidad de no haber expuesto la situación con anterioridad, pero confiábamos en que se iba a mejorar”. El mensaje busca transparentar el conflicto y calmar la tensión con la gente: “Nos duele tener que llegar a este punto, pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor”.