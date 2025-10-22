Crisis en Atlético Tucumán: el plantel explotó contra la dirigencia con un comunicado sin filtro
Los jugadores admitieron errores, pero denunciaron la falta de acompañamiento y el maltrato hacia empleados del club, desmintiendo que su protesta sea por dinero.
El clima en Atlético Tucumán se volvió insostenible. Luego de la derrota 2-1 ante San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que significó la tercera caída en los últimos cuatro partidos, el plantel emitió un durísimo comunicado en el que apuntó directamente contra la dirigencia, rompiendo el silencio sobre la interna que se vive puertas adentro del club.
La medida llegó después de que los futbolistas decidieran no concentrar previo al encuentro con el Ciclón, hecho que generó críticas y versiones cruzadas sobre los motivos. “Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia”, inicia el texto, que los jugadores difundieron en sus redes sociales.
“Nuestro malestar surge de una acumulación de situaciones que consideramos fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”, continúa el comunicado, donde también se destaca la preocupación por “el trato y cuidado hacia los empleados del club”, quienes, según los futbolistas, no reciben la atención ni el reconocimiento que merecen.
El pronunciamiento, firmado por todo el plantel profesional, también hace referencia a la falta de diálogo con los dirigentes: “La decisión de no concentrar fue una última instancia, ya que intentamos varias veces resolver las cosas internamente, sin conflictos públicos. Sentimos una ausencia casi total de acompañamiento, salvo cuando jugamos ante equipos grandes”.
Además, los jugadores reconocieron su error al no haber comunicado antes los problemas: “Asumimos la responsabilidad de no haber expuesto la situación con anterioridad, pero confiábamos en que se iba a mejorar”. El mensaje busca transparentar el conflicto y calmar la tensión con la gente: “Nos duele tener que llegar a este punto, pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor”.
Esta derrota pareció ser el punto de quiebre: tras el encuentro, los hinchas mostraron su descontento con insultos y lanzando billetes al campo de juego, mientras Leandro Díaz, visiblemente ofuscado, llegó a increpar a un simpatizante. El comunicado expuso con crudeza una fractura institucional que, más allá del flojo presente futbolístico, revela un problema estructural profundo dentro del club decano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario