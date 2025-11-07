Rosario Central vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Del otro lado, San Lorenzo vive una remontada esperanzadora. Después de un arranque irregular, el Ciclón ganó dos partidos seguidos (2-1 ante Atlético Tucumán y 1-0 frente a Riestra) y se acomodó en la quinta posición de la Zona B con 22 puntos. Una victoria en Rosario lo clasificaría automáticamente a los octavos de final, por lo que el conjunto azulgrana llega decidido a dar el golpe. Además, se mantiene en el sexto lugar de la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, y con aspiraciones de alcanzar el repechaje para la Libertadores.