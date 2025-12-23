Marcelo Moretti desafió a la conducción actual de San Lorenzo: "Vamos a seguir gobernando"

reunión en san lorenzo

Moretti también rechazó las versiones que lo responsabilizan por trabar el funcionamiento del club. “Yo no trabo nada. Hay un estatuto y, si no se respeta, se va a la IGJ o a la Justicia”, explicó, y remarcó que todas sus acciones están canalizadas a través de su equipo legal. En ese sentido, aseguró que durante una reunión de Comisión Directiva advirtió en tiempo real sobre las irregularidades que se estaban cometiendo.

El conflicto, lejos de resolverse, promete extenderse. Moretti anticipó que, si el fallo judicial no le resulta favorable, apelará a instancias superiores. “Si la Justicia falla en mi contra, voy a ir a la Cámara Civil. La otra vez apelé y me dieron la razón. El acta está fraguada”, sentenció. Mientras tanto, el Ciclón atraviesa un escenario de extrema incertidumbre institucional, con una dirigencia partida y un futuro inmediato condicionado por lo que decidan los tribunales.