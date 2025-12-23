Marcelo Moretti desafió a la conducción actual de San Lorenzo: "Vamos a seguir gobernando"
Tras la Asamblea que proclamó a Sergio Costantino, el expresidente aseguró que el acto será declarado inválido y ratificó que intentará retomar el mando del club por vía legal.
La crisis institucional en San Lorenzo sumó un nuevo y tenso capítulo luego de la Asamblea extraordinaria que designó a Sergio Costantino como presidente hasta mayo de 2026. Lejos de aceptar el resultado, Marcelo Moretti reapareció públicamente y lanzó una contraofensiva política y judicial, dejando en claro que no reconoce lo actuado y que buscará recuperar la conducción del club.
Horas después de la votación, el ex presidente rompió el silencio en una entrevista televisiva y sostuvo que la Asamblea será declarada nula. Según explicó, ya presentó una impugnación ante el Juzgado Civil N°51, donde cuestiona de raíz la validez del proceso que derivó en la declaración de acefalía y en la asunción de Costantino. “Estamos muy tranquilos. Presentamos la impugnación y estamos esperando el fallo. Va a quedar nula la Asamblea que se dio ayer”, afirmó.
Moretti fue más allá y ratificó su intención de completar el mandato original. “La idea es volver con los dos años que nos quedan de mandato, por el cual fuimos elegidos democráticamente por los socios de San Lorenzo”, sostuvo, marcando que su estrategia apunta a una restitución plena del cargo y no solo a una revisión formal de lo ocurrido.
El exdirigente denunció múltiples irregularidades en el desarrollo de la reunión. Aseguró que, si bien él convocó a la Asamblea, nunca dio inicio formal a la sesión. “Yo la convoqué, pero no la inicié. Como nunca la inicié, no empezó a tratarse ningún tema”, explicó. En ese marco, calificó lo sucedido como un acto de “nulidad absoluta” y habló de una maniobra premeditada para desplazarlo.
Entre las inconsistencias señaladas, mencionó errores en el acta oficial. “Decía que había 18 personas presentes cuando eran 15, y de esas 15 no renunciaron siete. Lo firmaron nueve personas. Yo no hice nada para irme, esto es un golpe de Estado”, denunció, en una de las frases más duras de su exposición.
Moretti también rechazó las versiones que lo responsabilizan por trabar el funcionamiento del club. “Yo no trabo nada. Hay un estatuto y, si no se respeta, se va a la IGJ o a la Justicia”, explicó, y remarcó que todas sus acciones están canalizadas a través de su equipo legal. En ese sentido, aseguró que durante una reunión de Comisión Directiva advirtió en tiempo real sobre las irregularidades que se estaban cometiendo.
El conflicto, lejos de resolverse, promete extenderse. Moretti anticipó que, si el fallo judicial no le resulta favorable, apelará a instancias superiores. “Si la Justicia falla en mi contra, voy a ir a la Cámara Civil. La otra vez apelé y me dieron la razón. El acta está fraguada”, sentenció. Mientras tanto, el Ciclón atraviesa un escenario de extrema incertidumbre institucional, con una dirigencia partida y un futuro inmediato condicionado por lo que decidan los tribunales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario