Diego Díaz y Marcelo Moretti se cruzaron en vivo en plena crisis institucional de San Lorenzo
Marcelo Moretti discutió al aire con Diego Díaz en un programa de streaming, en medio de la crisis de San Lorenzo y tras su salida de la presidencia.
En medio de la profunda crisis institucional que atraviesa San Lorenzo, Marcelo Moretti protagonizó un fuerte cruce en vivo con Diego Díaz. El ex presidente del club discutió al aire con el exfutbolista y conductor, en un intercambio cargado de tensión y reproches por la situación del Ciclón.
El episodio ocurrió en el programa de streaming El que ríe último, de Picado TV, donde Moretti y Díaz mantuvieron una discusión que rápidamente se volvió viral. “No podés una cuadra donde haya un hincha de San Lorenzo, Marcelo”, lanzó el conductor. La respuesta no tardó en llegar: “Yo vivo en Flores y está lleno de hinchas”.
Ante esa afirmación, Díaz retrucó con ironía: “Quisiera ver lo que pasa cuando te identifican. Puede ser parte también de tu película paralela, y yo la entiendo, si no te defendés vos, ¿quién te va a defender?”. Moretti respondió con dureza: “Me identifican todos, quedate tranquilo. ¿Qué película paralela? No te comas un personaje, Diego”.
Durante el intercambio, Moretti se refirió a los insultos que recibió en el Nuevo Gasómetro y aseguró: “A la gente la escucho. El año pasado me insultaba toda la cancha, este año cuando empezamos a ganar no me insultó más. Es política, muchas veces el insulto es político”. La frase desató una reacción inmediata del conductor, que lo interrumpió a los gritos: “¡No, no fue político! No te escudes en mentiras. La cancha terminó todo el año insultándote por más que San Lorenzo clasificara”.
Más adelante, cuando Moretti planteó que frente a la crisis “o te deprimís o le ponés el pecho”, Díaz fue tajante: “Después hay otra opción que es pedir perdón. Pero dando un paso al costado, no permanentemente trabando lo que puede ser el andar del club”.
El cruce se tensó aún más sobre el cierre, cuando el ex dirigente defendió su gestión: “En la mayoría de las cosas me fue bien, sacando alguna contratación”. La respuesta fue lapidaria: “A vos te habrá ido bien. Al club no le ha ido bien, es el hazmerreír del fútbol argentino”.
Sergio Costantino, nuevo presidente transitorio de San Lorenzo
En paralelo a este episodio mediático, San Lorenzo definió su nueva conducción. En la Asamblea Extraordinaria realizada el lunes por la noche, Sergio Costantino fue elegido presidente de la comisión transitoria del club.
Costantino se impuso con 35 votos, superando a Matías Lammens, que obtuvo 31, mientras que César Francis reunió apenas 2 adhesiones y se registraron 11 abstenciones. De esta manera, asumirá la conducción del club de Boedo por poco más de cinco meses, acompañado por Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta.
