Diego Díaz y Marcelo Moretti se cruzaron en vivo en plena crisis institucional de San Lorenzo

El cruce se tensó aún más sobre el cierre, cuando el ex dirigente defendió su gestión: “En la mayoría de las cosas me fue bien, sacando alguna contratación”. La respuesta fue lapidaria: “A vos te habrá ido bien. Al club no le ha ido bien, es el hazmerreír del fútbol argentino”.

Sergio Costantino, nuevo presidente transitorio de San Lorenzo

En paralelo a este episodio mediático, San Lorenzo definió su nueva conducción. En la Asamblea Extraordinaria realizada el lunes por la noche, Sergio Costantino fue elegido presidente de la comisión transitoria del club.

Costantino se impuso con 35 votos, superando a Matías Lammens, que obtuvo 31, mientras que César Francis reunió apenas 2 adhesiones y se registraron 11 abstenciones. De esta manera, asumirá la conducción del club de Boedo por poco más de cinco meses, acompañado por Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta.