Se aleja de Boca: la inesperada confesión de Cristian Medina a Miguel Merentiel

Lo que parecía una conversación privada, fue captado y difundido por el Canal de Boca en un video que rápidamente se viralizó. En el video, el volante se sincera: "Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida", dijo el jugador de 22 años, lo que generó un gran revuelo entre los hinchas y en el entorno del club.