Cristiano Ronaldo evitó una pregunta sobre Messi tras su doblete con Portugal en el Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069528710902862173?s=20&partner=&hide_thread=false A Cristiano Ronaldo le preguntaron por Lionel Messi y reaccionó de manera intempestivapic.twitter.com/9GHrs7v0bF — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

La situación más llamativa de la entrevista llegó cuando un periodista, en español, intentó consultarlo sobre los récords que Lionel Messi viene rompiendo con la Selección Argentina en este Mundial 2026. Sin dejar siquiera que terminara de formular la pregunta, Cristiano Ronaldo lo cortó con una frase tajante.

“Depende de la pregunta, si no, no te respondo”, lanzó el portugués al darle la palabra a otro cronista, en una reacción que dejó en claro su incomodidad con el tema. De todos modos, más tarde sí aceptó responder una consulta vinculada a una hipotética final entre Portugal y Argentina en esta Copa del Mundo. “No sé qué responder. Es una pregunta que no tiene mucho sentido. Pero, bueno, sería top”, dijo entre risas.

Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre un posible cruce con la Selección Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069535615633207306?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre un posible cruce con la Selección Argentina y Lionel Messi?pic.twitter.com/Wq7SOCXK2p — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Portugal se juega el primer puesto del Grupo K ante Colombia

Más allá del cruce mediático, Cristiano Ronaldo ya tiene la cabeza puesta en el próximo desafío de Portugal en el Mundial 2026. El conjunto luso enfrentará a Colombia en la última fecha del Grupo K, en un partido que puede definir el liderazgo de la zona y la posición final de ambos de cara a los 16avos de final.

Con el doblete ante Uzbekistán, el histórico delantero portugués volvió a meterse de lleno en la pelea de esta Copa del Mundo. Y aunque evitó profundizar sobre Messi, su nombre volvió a cruzarse inevitablemente con el del capitán argentino, en una rivalidad que sigue sumando capítulos incluso en el tramo final de sus carreras.