Cristiano Ronaldo evitó una pregunta sobre Messi tras su doblete con Portugal en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo brilló ante Uzbekistán, pero protagonizó un momento incómodo al frenar una pregunta sobre Lionel Messi tras el partido.
Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, esta vez no solo por su actuación dentro de la cancha sino también por un momento tenso en la zona mixta. Después del 5-0 de Portugal ante Uzbekistán, partido en el que marcó un doblete, el delantero portugués frenó en seco una pregunta relacionada con Lionel Messi y dejó una escena que rápidamente empezó a circular en redes sociales.
El capitán portugués venía de vivir una noche especial: convirtió sus primeros goles en la Copa del Mundo 2026, se transformó en el primer futbolista de la historia en marcar en seis ediciones distintas del Mundial y además dejó atrás una semana cargada de rumores y cuestionamientos tras el empate frente a RD. Congo en el debut.
Una vez terminado el partido, Cristiano se mostró aliviado por su rendimiento y habló de los días complicados que atravesó antes de volver al gol. “Fue una semana difícil, oscura, parecía que ya estaba retirado del fútbol. Pero aguanté, como aguanto siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa”, expresó. El delantero también hizo referencia al respaldo que recibió dentro del plantel de Portugal. “Yo sabía que mis compañeros también me iban a ayudar. Fue difícil, tengo que admitirlo, pero estamos de vuelta. Estoy muy feliz”, agregó después de la goleada.
Consultado por el nuevo récord que alcanzó en los Mundiales, el ex Real Madrid, Manchester United y Juventus le bajó el tono al logro personal y puso el foco en el equipo. “Los récords siempre son bonitos de romper, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus objetivos. Lo más importante fue el trabajo del equipo y la confianza que tuvimos”, remarcó.
Cristiano Ronaldo evitó una pregunta sobre Messi tras su doblete con Portugal en el Mundial 2026
La situación más llamativa de la entrevista llegó cuando un periodista, en español, intentó consultarlo sobre los récords que Lionel Messi viene rompiendo con la Selección Argentina en este Mundial 2026. Sin dejar siquiera que terminara de formular la pregunta, Cristiano Ronaldo lo cortó con una frase tajante.
“Depende de la pregunta, si no, no te respondo”, lanzó el portugués al darle la palabra a otro cronista, en una reacción que dejó en claro su incomodidad con el tema. De todos modos, más tarde sí aceptó responder una consulta vinculada a una hipotética final entre Portugal y Argentina en esta Copa del Mundo. “No sé qué responder. Es una pregunta que no tiene mucho sentido. Pero, bueno, sería top”, dijo entre risas.
Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre un posible cruce con la Selección Argentina
Portugal se juega el primer puesto del Grupo K ante Colombia
Más allá del cruce mediático, Cristiano Ronaldo ya tiene la cabeza puesta en el próximo desafío de Portugal en el Mundial 2026. El conjunto luso enfrentará a Colombia en la última fecha del Grupo K, en un partido que puede definir el liderazgo de la zona y la posición final de ambos de cara a los 16avos de final.
Con el doblete ante Uzbekistán, el histórico delantero portugués volvió a meterse de lleno en la pelea de esta Copa del Mundo. Y aunque evitó profundizar sobre Messi, su nombre volvió a cruzarse inevitablemente con el del capitán argentino, en una rivalidad que sigue sumando capítulos incluso en el tramo final de sus carreras.
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