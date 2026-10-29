Tevez sorprendió al elegir un tridente mejor que el que formó con Cristiano Ronaldo y Rooney
El Apache participó de un desafío con Rio Ferdinand en el que tuvo que comparar algunas de las mejores delanteras de la historia.
Carlos Tevez recordó su etapa en el Manchester United y se animó a comparar el tridente ofensivo que integró junto a Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney con algunas de las mejores sociedades del fútbol mundial. Durante una entrevista con su excompañero Rio Ferdinand, el Apache participó de un reto en el que debía reconocer si otros ataques habían sido superiores al que formó entre 2007 y 2009.
El ejercicio incluyó varias combinaciones históricas, con figuras de distintas generaciones. Carlitos mantuvo el silencio ante propuestas como Sergio Agüero, Raheem Sterling y Leroy Sané; Lionel Messi, Samuel Eto'o y Ronaldinho; y Messi, Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic.
También aparecieron Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo; Kaká, Andriy Shevchenko y Hernán Crespo; además de Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino. Sin embargo, hubo un tridente que llevó al exdelantero argentino a reconocer que podía estar por encima del suyo.
La respuesta de Tevez sobre Messi, Suárez y Neymar
Cuando Ferdinand mencionó a Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, la famosa MSN que brilló en Barcelona, Tevez aceptó la comparación, aunque agregó una explicación. “Sí, sí, pero solo porque estuvieron más tiempo juntos”, respondió el Apache.
El tridente sudamericano compartió equipo en el conjunto catalán entre 2014 y 2017 y se convirtió en uno de los ataques más recordados del fútbol moderno, tanto por su capacidad goleadora como por la conexión entre sus integrantes.
La respuesta dejó en claro que la duración de una sociedad también influye al momento de comparar equipos históricos. El argentino compartió dos temporadas con Rooney y Cristiano en el Manchester United, mientras que la MSN tuvo más tiempo para consolidarse.
El tridente de Manchester United que marcó la carrera de Tevez
Durante su etapa en Inglaterra, el surgido en Boca formó parte de un equipo que conquistó títulos importantes y compartió ataque con dos de los futbolistas más destacados de su generación. La sociedad con Rooney y Ronaldo quedó asociada a una de las etapas más exitosas de los Diablos Rojos, en la que el equipo ganó la Champions League y la Premier League.
Ahora, el Apache se prepara para su partido de despedida, previsto para el 20 de diciembre en la Bombonera. El evento reunirá a varias figuras con las que compartió su trayectoria y ya cuenta con dos presencias destacadas confirmadas por el propio exfutbolista: Messi y Juan Román Riquelme. La expectativa también gira alrededor de Cristiano Ronaldo, cuya posible participación todavía no fue confirmada oficialmente.
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