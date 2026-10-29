Tevez sorprendió al elegir un tridente mejor que el que formó con Cristiano Ronaldo y Rooney

La respuesta dejó en claro que la duración de una sociedad también influye al momento de comparar equipos históricos. El argentino compartió dos temporadas con Rooney y Cristiano en el Manchester United, mientras que la MSN tuvo más tiempo para consolidarse.

El tridente de Manchester United que marcó la carrera de Tevez

Durante su etapa en Inglaterra, el surgido en Boca formó parte de un equipo que conquistó títulos importantes y compartió ataque con dos de los futbolistas más destacados de su generación. La sociedad con Rooney y Ronaldo quedó asociada a una de las etapas más exitosas de los Diablos Rojos, en la que el equipo ganó la Champions League y la Premier League.

Ahora, el Apache se prepara para su partido de despedida, previsto para el 20 de diciembre en la Bombonera. El evento reunirá a varias figuras con las que compartió su trayectoria y ya cuenta con dos presencias destacadas confirmadas por el propio exfutbolista: Messi y Juan Román Riquelme. La expectativa también gira alrededor de Cristiano Ronaldo, cuya posible participación todavía no fue confirmada oficialmente.