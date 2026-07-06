Cristiano Ronaldo, tras su última Copa del Mundo: "La Eurocopa tiene la dimensión de un Mundial"

La polémica comparación entre el Mundial y la Eurocopa

El momento más fuerte de sus declaraciones llegó cuando el delantero repasó la evolución histórica del combinado nacional y trazó una línea divisoria entre el pasado de su país y la era que él mismo lideró en el siglo XXI. Con una frase que promete desatar un fuerte debate en el mundo del fútbol, CR7 posicionó el título obtenido en Francia a la par de una Copa del Mundo.

“He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. El mayor título que ganó la selección fue en 2016 y para mí tiene la misma dimensión que un mundial”, disparó con contundencia.

Para Cristiano Ronaldo, la Eurocopa que ganó con Portugal "tiene la misma dimensión que un Mundial"pic.twitter.com/EmlGjtpT7p — minutouno (@minutounocom) July 6, 2026

Con esta sutil pero desafiante defensa de su trayectoria, el máximo artillero de la historia de las selecciones cerró su quinto y definitivo capítulo en los Mundiales. El tiempo dirá si la mítica camiseta roja y verde lo volverá a tener en cancha para alguna función de despedida o si, finalmente, la función de este fin de semana marcó el final absoluto de una era irrepetible.