Cristiano Ronaldo, tras su última Copa del Mundo: "La Eurocopa tiene la dimensión de un Mundial"
Tras la dolorosa eliminación de Portugal, el astro de 41 años habló sobre su futuro y ratificó que fue su despedida, con las manos vacías, de los Mundiales.
Luego de que el planeta entero viera su conmoción por la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo 2026, Cristiano Ronaldo rompió el silencio y enfrentó los micrófonos para dejar definiciones categóricas sobre el cierre de su etapa mundialista y sembrar un enorme manto de duda respecto a su futuro internacional.
Las lágrimas sobre el césped del estadio dieron paso a las palabras firmes y al orgullo característico de un competidor insaciable, aunque también generó alguna polémica.
Fiel a su estilo directo y sin filtros, el legendario "7" blanqueó que no volverá a disputar la máxima cita del fútbol y, de forma inmediata, sacó a relucir su palmarés histórico para defender su legado con la camiseta lusa, llegando al punto de equiparar la gloria continental con la ecuménica.
Cristiano Ronaldo ratificó que fue su "último Mundial"
A la hora de analizar la caída y evaluar lo que viene, Cristiano buscó bajar los decibeles de la frustración inmediata y llevar tranquilidad sobre su entrega física, aunque evitó tomar decisiones apresuradas respecto a un retiro definitivo del seleccionado.
“He dado todo. Salgo con la conciencia tranquila. Es la vida de un futbolista y hay que seguir. Fue mi último mundial, pero para lo demás, tengo tiempo para pensar. No decirlo en caliente”, advirtió el atacante luso, dejando la puerta entornada para estirar un tiempo más su capitanía.
La polémica comparación entre el Mundial y la Eurocopa
El momento más fuerte de sus declaraciones llegó cuando el delantero repasó la evolución histórica del combinado nacional y trazó una línea divisoria entre el pasado de su país y la era que él mismo lideró en el siglo XXI. Con una frase que promete desatar un fuerte debate en el mundo del fútbol, CR7 posicionó el título obtenido en Francia a la par de una Copa del Mundo.
“He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. El mayor título que ganó la selección fue en 2016 y para mí tiene la misma dimensión que un mundial”, disparó con contundencia.
Con esta sutil pero desafiante defensa de su trayectoria, el máximo artillero de la historia de las selecciones cerró su quinto y definitivo capítulo en los Mundiales. El tiempo dirá si la mítica camiseta roja y verde lo volverá a tener en cancha para alguna función de despedida o si, finalmente, la función de este fin de semana marcó el final absoluto de una era irrepetible.
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