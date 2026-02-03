Lewis Hamilton se separó de su manager a días del inicio de la temporada de la Fórmula 1
El experimentado piloto rompió su vínculo con Marc Hynes antes del inicio de la temporada 2026 y también evalúa cambios en su equipo de comunicación.
Lewis Hamilton decidió en las últimas horas poner fin a su vínculo profesional con Marc Hynes, su representante, a tan solo 33 días del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la segunda del séptuple campeón mundial con la escudería Ferrari. La información fue revelada por el diario británico Daily Mail y sorprendió mucho a los fanáticos. La noticia se suma a otros cambios importantes que tendrá el piloto inglés de cara al nuevo campeonato, en el que continuará su etapa en la escudería italiana tras un primer año de adaptación.
Según detalló el medio inglés, la separación entre Hamilton y Hynes se dio en buenos términos y respondió exclusivamente al deseo del piloto de afrontar nuevos desafíos profesionales. El representante había trabajado con el británico entre 2015 y 2021 y había regresado a su entorno justo después de su llegada a Ferrari.
El reporte indica que Hynes evalúa asumir un nuevo rol dentro del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1 y que, además, analiza incorporarse a Proyecto 44, la empresa de gestión de negocios deportivos propiedad del propio Hamilton. Este movimiento se enmarca en una etapa de transición para el piloto, que también tendrá modificaciones dentro de la estructura deportiva de Ferrari.
Más cambios en el entorno de Lewis Hamilton
De acuerdo al Daily Mail, Hamilton iniciará la temporada 2026 con un ingeniero de carrera distinto, luego de la salida de Riccardo Adami de Ferrari. Esta decisión refuerza la idea de una reconfiguración profunda en su equipo de trabajo. Además, el diario The Times informó que el piloto también estaría cerca de separarse de su secretaria de prensa, Gabriela Kwaku Yeboah, conocida como “Ella”. La profesional forma parte de Misión 44, la fundación benéfica creada por el propio Hamilton.
A pocas semanas del comienzo del nuevo campeonato, el británico parece decidido a renovar por completo su entorno con el objetivo de afrontar de la mejor manera una temporada clave en su etapa como piloto de Ferrari.
