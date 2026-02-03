Lewis Hamilton se separó de su manager a días del inicio de la temporada de la Fórmula 1

Lewis Hamilton decidió en las últimas horas poner fin a su vínculo profesional con Marc Hynes, su representante, a tan solo 33 días del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la segunda del séptuple campeón mundial con la escudería Ferrari. La información fue revelada por el diario británico Daily Mail y sorprendió mucho a los fanáticos. La noticia se suma a otros cambios importantes que tendrá el piloto inglés de cara al nuevo campeonato, en el que continuará su etapa en la escudería italiana tras un primer año de adaptación.