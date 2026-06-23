Cristiano Ronaldo y el "I'm back" tras sus dos goles en el triunfo de Portugal

A sus 41 años, Cristiano volvió a exhibir una notable lozanía competitiva con un doblete que lo reposicionó en el epicentro de la escena internacional. Su actuación resultó determinante en la goleada de Portugal y alimentó las expectativas de los aficionados lusos de cara a la continuidad del certamen.

El breve mensaje también fue interpretado por numerosos hinchas como una suerte de manifiesto personal del delantero, que durante los últimos años debió convivir con cuestionamientos sobre su edad y sobre su capacidad para seguir gravitando en la élite del fútbol mundial.

"I'm back" ("Estoy de vuelta"), dijo Cristiano mirando a cámara, en una imagen que rápidamente comenzó a multiplicarse en redes sociales y que adquirió una dimensión casi alegórica para sus seguidores.

La frase adquiere además una significación especial por la trayectoria del propio portugués. Se trata del futbolista que condujo al Real Madrid a la conquista de tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018, que obtuvo cinco Balones de Oro, que pulverizó récords goleadores durante casi dos décadas y que edificó una de las carreras más rutilantes de la historia del deporte.