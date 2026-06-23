Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en los Mundiales: alcanzó una marca inédita

Además de convertirse en el primer jugador con goles en seis Mundiales distintos, Ronaldo también amplió otro registro personal: con esta anotación pasó a ser el futbolista de mayor edad en convertir para Portugal en una Copa del Mundo, superando una marca que anteriormente pertenecía a su excompañero Pepe. El defensor había establecido ese récord durante la edición de Qatar 2022, cuando anotó con 39 años.

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Cristiano Ronaldo y otro objetivo histórico cada vez más cerca

El tanto frente a Uzbekistán también acercó a Cristiano a otra meta que persigue desde hace tiempo. Con esta nueva conquista alcanzó los 974 goles oficiales en su carrera profesional, una cifra que lo deja a apenas 26 anotaciones de una barrera que nunca fue alcanzada por otro futbolista: los 1.000 goles.

La distancia todavía existe, pero cada partido parece acercarlo un poco más a ese objetivo. A su vez, mantiene una diferencia considerable respecto de Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores. El capitán argentino, impulsado por su gran actuación en este Mundial, acumula actualmente 916 tantos oficiales y continúa siendo el principal perseguidor del portugués.