Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en los Mundiales: alcanzó una marca inédita
El delantero portugués anotó frente a Uzbekistán y se convirtió en el primer futbolista en un registro que ni siquiera Lionel Messi había conseguido.
Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo a una carrera repleta de récords. En el encuentro que Portugal disputó frente a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, el delantero abrió el marcador en los primeros minutos del partido y estableció una marca que lo coloca una vez más en un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol.
El atacante portugués, que ya había igualado a Lionel Messi como uno de los pocos jugadores capaces de disputar seis Copas del Mundo, logró ahora una distinción exclusiva. Gracias a su tanto ante el seleccionado uzbeko: se convirtió en el primer futbolista que consigue marcar al menos un gol en seis ediciones diferentes del torneo más importante del planeta.
La secuencia comenzó hace dos décadas. Ronaldo estrenó su cuenta mundialista en Alemania 2006 y luego volvió a convertir en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Con su conquista en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 completó una colección histórica que ningún otro jugador había conseguido hasta el momento.
La importancia de la marca adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta el nivel de exigencia que implica mantenerse competitivo durante tantos años. A los 41 años, el delantero continúa siendo una pieza importante dentro del seleccionado portugués y sigue demostrando una vigencia extraordinaria en la máxima escena internacional.
Además de convertirse en el primer jugador con goles en seis Mundiales distintos, Ronaldo también amplió otro registro personal: con esta anotación pasó a ser el futbolista de mayor edad en convertir para Portugal en una Copa del Mundo, superando una marca que anteriormente pertenecía a su excompañero Pepe. El defensor había establecido ese récord durante la edición de Qatar 2022, cuando anotó con 39 años.
Cristiano Ronaldo y otro objetivo histórico cada vez más cerca
El tanto frente a Uzbekistán también acercó a Cristiano a otra meta que persigue desde hace tiempo. Con esta nueva conquista alcanzó los 974 goles oficiales en su carrera profesional, una cifra que lo deja a apenas 26 anotaciones de una barrera que nunca fue alcanzada por otro futbolista: los 1.000 goles.
La distancia todavía existe, pero cada partido parece acercarlo un poco más a ese objetivo. A su vez, mantiene una diferencia considerable respecto de Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores. El capitán argentino, impulsado por su gran actuación en este Mundial, acumula actualmente 916 tantos oficiales y continúa siendo el principal perseguidor del portugués.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario