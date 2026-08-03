La contundente señal que dio en redes el Chacho Coudet en plena tormenta de River

Una de las lecturas posibles es que Coudet haya utilizado esas palabras como una forma de responder a las críticas que recibió durante las últimas semanas. El entrenador viene siendo cuestionado por algunas de sus decisiones tácticas, por el rendimiento irregular del equipo y por la incapacidad del conjunto para cortar la seguidilla de derrotas.

El momento elegido para compartir la frase tampoco pasó inadvertido. La publicación apareció cuando la presión alrededor del equipo se encuentra en uno de sus puntos más elevados. La derrota frente a Rosario Central no solamente significó otro resultado adverso, sino que profundizó una dinámica negativa que comenzó a generar preocupación en todos los sectores del club.

Dentro del plantel, el objetivo inmediato es recuperar la confianza y conseguir un triunfo que permita cambiar el clima. Sin embargo, la tarea no resulta sencilla debido a la acumulación de derrotas y a la reacción de los hinchas, que ya expresaron públicamente su disconformidad con el presente futbolístico.