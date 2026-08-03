Preocupación en All Boys: aparecieron amenazas contra el plantel y la dirigencia

Más allá del malestar que puedan generar los resultados deportivos, las pintadas incluyen referencias explícitas a la violencia y a la utilización de armas. Por ese motivo, el episodio excede cualquier discusión futbolística y genera preocupación dentro de la comunidad vinculada con el club.

La situación también se produce cuando el cuerpo técnico atraviesa un momento de incertidumbre. Giganti asumió como entrenador de All Boys en mayo de este año, después de reemplazar a Aníbal Biggeri. Desde entonces, el equipo no logró despegar definitivamente de la parte baja de la tabla y la continuidad del técnico comenzó a quedar bajo discusión.

El próximo compromiso tendrá un componente adicional de presión porque All Boys volverá a jugar como local. El rival será Güemes, en Floresta, y el partido aparece como una oportunidad para intentar cortar la racha de resultados adversos y recuperar confianza.