Preocupación en All Boys: aparecieron amenazas contra el plantel y la dirigencia
El equipo de Floresta cayó 2-0 frente a Deportivo Madryn y, horas después, fueron descubiertas pintadas intimidatorias en las inmediaciones del estadio.
El clima en All Boys quedó todavía más tenso después de la derrota sufrida ante Deportivo Madryn. El conjunto de Floresta perdió 2-0 en su visita al equipo del sur del país por la Primera Nacional y, tras el encuentro, aparecieron distintas pintadas con amenazas dirigidas contra futbolistas y dirigentes del club. Los mensajes fueron encontrados en las inmediaciones del estadio y generaron preocupación por el tenor de las expresiones utilizadas.
Las imágenes de las inscripciones fueron difundidas por el medio Mundo Ascenso y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Entre las frases que quedaron registradas se podía leer: “No se salva ninguno, van a cobrar todos” y “hay balas para todos”. Las expresiones fueron realizadas luego del nuevo resultado negativo de All Boys y reflejan el nivel de tensión que existe alrededor de la institución.
La derrota ante Deportivo Madryn profundizó un escenario deportivo que ya venía siendo complicado. El equipo dirigido por Mauricio Giganti no consigue encontrar regularidad en el campeonato y permanece cerca de los puestos comprometidos de la Zona A de la Primera Nacional. Además de quedarse sin puntos, terminó con dos jugadores expulsados: Thiago Calone y Emiliano Purita recibieron la tarjeta roja durante el encuentro, en una jornada que volvió a dejar malas noticias para el conjunto de Floresta.
“Hay balas para todos”: con pintadas, amenazaron a jugadores y dirigentes de All Boys
El resultado tiene especial peso por la posición que ocupa actualmente el equipo en la tabla. Después de 23 fechas disputadas, el Albo se encuentra en el decimoquinto puesto de la Zona A con 23 unidades, apenas un punto por encima de la zona de descenso. Los números muestran las dificultades que tuvo el equipo durante buena parte del campeonato.
El conjunto de Floresta acumula cuatro triunfos, once empates y ocho derrotas. La cantidad de partidos igualados no logró traducirse en una cosecha suficiente para alejarlo de los lugares más comprometidos de la clasificación. En ese contexto, las amenazas representan un episodio especialmente delicado.
Más allá del malestar que puedan generar los resultados deportivos, las pintadas incluyen referencias explícitas a la violencia y a la utilización de armas. Por ese motivo, el episodio excede cualquier discusión futbolística y genera preocupación dentro de la comunidad vinculada con el club.
La situación también se produce cuando el cuerpo técnico atraviesa un momento de incertidumbre. Giganti asumió como entrenador de All Boys en mayo de este año, después de reemplazar a Aníbal Biggeri. Desde entonces, el equipo no logró despegar definitivamente de la parte baja de la tabla y la continuidad del técnico comenzó a quedar bajo discusión.
El próximo compromiso tendrá un componente adicional de presión porque All Boys volverá a jugar como local. El rival será Güemes, en Floresta, y el partido aparece como una oportunidad para intentar cortar la racha de resultados adversos y recuperar confianza.
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