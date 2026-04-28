Hora de definición: así se jugará la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026

En ese mismo contexto, Unión y Defensa y Justicia estarán atentos a lo que suceda. El equipo santafesino recibirá a Talleres, que ya tiene su clasificación asegurada, mientras que el Halcón visitará a Gimnasia en Mendoza con la obligación de sumar. Instituto, por su parte, mantiene chances más reducidas, pero podría llegar con vida a la última jornada si logra imponerse ante Estudiantes de Río Cuarto.

La Zona B tampoco da respiro. Belgrano ocupa una posición expectante, pero una derrota frente a Sarmiento, que todavía sueña con meterse entre los ocho mejores, podría dejarlo fuera de competencia. Huracán atraviesa una situación similar y tendrá un desafío complejo ante Racing, otro equipo que necesita ganar para seguir con aspiraciones.

racing huracan

Gimnasia de La Plata parece tener un panorama algo más favorable, ya que enfrentará a Argentinos Juniors, que ya aseguró su clasificación. Sin embargo, cualquier traspié podría complicarlo seriamente. En la misma línea aparece Barracas Central, que deberá hacer su parte ante Banfield, un rival sin chances, pero que puede convertirse en juez en esta definición.

Con tantos equipos involucrados y escenarios abiertos, la última fecha promete ser vibrante. La LPF logró armar un cierre equilibrado que mantendrá la emoción hasta el final, con múltiples partidos en los que estará en juego el pase a la siguiente instancia.

Así se jugará la postergada Fecha 9 del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

14:00 - Barracas Central – Banfield

14:30 - Lanús – Deportivo Riestra

16:15 - Central Córdoba – Boca

18:45 - San Lorenzo – Independiente

18:45 - Unión – Talleres

21:15 Platense – Estudiantes

Domingo 3 de mayo

13:30 - Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza.

16:00 - Rosario Central – Tigre

16:00 - Racing – Huracán

16:00 - Gimnasia – Argentinos

16:00 - Belgrano – Sarmiento

18:30 - River – Atlético Tucumán

Lunes 4 de mayo

17:00 - Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia

19:15 - Vélez – Newell’s

21:30 - Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)