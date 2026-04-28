Hora de definición: así se jugará la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026
Con varios equipos peleando por los últimos lugares en octavos, se confirmó el cronograma de la fecha decisiva, que definirá gran parte del cuadro final.
La etapa regular del Torneo Apertura 2026 entra en su tramo más caliente y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ya dejó todo listo para el desenlace. La entidad confirmó la programación de la Fecha 9, que incluye tanto la jornada pendiente como el cierre de la fase clasificatoria, en la que se terminarán de definir los cruces de octavos de final. Con cinco plazas aún en disputa, el margen de error es mínimo y cada partido tendrá un peso determinante.
El calendario fue armado teniendo en cuenta varios factores. En primer lugar, se buscó respetar los tiempos de descanso de aquellos equipos que participan en competencias internacionales organizadas por Conmebol. Además, se procuró que los encuentros entre equipos que compiten por los mismos objetivos se disputen en simultáneo o con mínima diferencia horaria, para evitar ventajas deportivas.
Uno de los focos principales estará puesto en el duelo entre San Lorenzo e Independiente, que aparece como uno de los encuentros más trascendentes del fin de semana en la Zona A. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para asegurar su lugar en los playoffs, aunque el empate podría dejarlos en una situación incómoda dependiendo de otros resultados.
En ese mismo contexto, Unión y Defensa y Justicia estarán atentos a lo que suceda. El equipo santafesino recibirá a Talleres, que ya tiene su clasificación asegurada, mientras que el Halcón visitará a Gimnasia en Mendoza con la obligación de sumar. Instituto, por su parte, mantiene chances más reducidas, pero podría llegar con vida a la última jornada si logra imponerse ante Estudiantes de Río Cuarto.
La Zona B tampoco da respiro. Belgrano ocupa una posición expectante, pero una derrota frente a Sarmiento, que todavía sueña con meterse entre los ocho mejores, podría dejarlo fuera de competencia. Huracán atraviesa una situación similar y tendrá un desafío complejo ante Racing, otro equipo que necesita ganar para seguir con aspiraciones.
Gimnasia de La Plata parece tener un panorama algo más favorable, ya que enfrentará a Argentinos Juniors, que ya aseguró su clasificación. Sin embargo, cualquier traspié podría complicarlo seriamente. En la misma línea aparece Barracas Central, que deberá hacer su parte ante Banfield, un rival sin chances, pero que puede convertirse en juez en esta definición.
Con tantos equipos involucrados y escenarios abiertos, la última fecha promete ser vibrante. La LPF logró armar un cierre equilibrado que mantendrá la emoción hasta el final, con múltiples partidos en los que estará en juego el pase a la siguiente instancia.
Así se jugará la postergada Fecha 9 del Torneo Apertura 2026
Sábado 2 de mayo
- 14:00 - Barracas Central – Banfield
- 14:30 - Lanús – Deportivo Riestra
- 16:15 - Central Córdoba – Boca
- 18:45 - San Lorenzo – Independiente
- 18:45 - Unión – Talleres
- 21:15 Platense – Estudiantes
Domingo 3 de mayo
- 13:30 - Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza.
- 16:00 - Rosario Central – Tigre
- 16:00 - Racing – Huracán
- 16:00 - Gimnasia – Argentinos
- 16:00 - Belgrano – Sarmiento
- 18:30 - River – Atlético Tucumán
Lunes 4 de mayo
- 17:00 - Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia
- 19:15 - Vélez – Newell’s
- 21:30 - Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)
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