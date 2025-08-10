Crystal Palace dio el golpe, venció al Liverpool y se quedó con la Community Shield
Las Águilas empataron 2-2 en el tiempo regular y se impusieron 3-2 en la tanda de penales, con Henderson como figura. Mac Allister falló su remate y Devenny selló la consagración.
Crystal Palace, que supo sufrir y golpear en los momentos justos del encuentro, sorprendió a todos y escribió una página dorada de su historia al conquistar por primera vez la Community Shield. En el mítico estadio de Wembley, las Águilas igualaron 2-2 frente al Liverpool y se impusieron 3-2 en los penales, en un partido cargado de emociones, polémicas y un final de película que seguramente sea recordada por muchos años.
El inicio fue vertiginoso y fiel a todos los encuentros que se disputan en el fútbol de Inglaterra: a los 4 minutos, Hugo Ekitike puso en ventaja a los Reds, pero Jean-Philippe Mateta igualó de penal. Poco después, Jeremie Frimpong devolvió la ventaja a los de Arne Slot. El complemento tuvo menos vértigo, aunque a 13 minutos del cierre, Ismaila Sarr volvió a empatar y llevó la definición a la tanda desde los doce pasos.
En los penales, Dean Henderson se vistió de héroe al contener el remate de Alexis Mac Allister, quien había ingresado en el segundo tiempo y protagonizado una jugada polémica por una mano no sancionada dentro del área. Finalmente, Justin Devenny marcó el penal decisivo y desató la fiesta del Palace, que sorprende a Inglaterra con este título ante un gigante como Liverpool que venía demostrando un fútbol de alto nivel.
Alexis Mac Allister falló un penal clave para el Liverpool ante Crystal Palace
El futbolista campeón del mundo ingresó en un partido cargado de emociones y falló su disparo desde los doce pasos, sin lugar a dudas algo que generó una fuerte sorpresa, y que terminó aprovechando de la mejor manera el Crystal Palace que terminó consiguiendo un título que será recordado por mucho tiempo. Mac Allister optó por abrir el pie pero el arquero Henderson adivinó y le negó la posibilidad de festejar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario