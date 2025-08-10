Crystal Palace dio el golpe, venció al Liverpool y se quedó con la Community Shield

Crystal Palace, que supo sufrir y golpear en los momentos justos del encuentro, sorprendió a todos y escribió una página dorada de su historia al conquistar por primera vez la Community Shield. En el mítico estadio de Wembley, las Águilas igualaron 2-2 frente al Liverpool y se impusieron 3-2 en los penales, en un partido cargado de emociones, polémicas y un final de película que seguramente sea recordada por muchos años.