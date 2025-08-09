El cruce de Mohamed Salah a la UEFA por el homenaje al "Pelé palestino" sin mencionar su muerte en un bombardeo
El delantero del Liverpool y capitán de la selección egipcia criticó públicamente al organismo por el mensaje que publicó en redes sociales sobre Suleiman al-Obeid.
Mohamed Salah, delantero del Liverpool y capitán de la selección de Egipto, criticó públicamente a la UEFA por el mensaje que publicó en redes sociales sobre Suleiman al-Obeid, figura histórica del fútbol palestino, fallecido el miércoles en Gaza.
La confederación europea se limitó a escribir: “Adiós a Suleiman al-Obeid, el ‘Pelé palestino’. Un talento que brindó esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros”, sin dar detalles sobre las circunstancias de su muerte.
Salah, que replicó el posteo en la red X, pidió explicaciones directas: “¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?”.
De acuerdo con la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), al-Obeid, de 41 años, murió tras un bombardeo israelí mientras esperaba ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza. La entidad afirmó que el ataque se dirigió contra civiles y elevó a 421 el número de futbolistas palestinos fallecidos desde el inicio del conflicto. El gobierno de Israel no se pronunció sobre el hecho.
Al-Obeid, nacido en Gaza, fue un referente del fútbol local: jugó en Khadamat Al-Shati y Al-Amari Youth Center, disputó 24 partidos con la selección palestina y marcó más de 100 goles. Era padre de cinco hijos.
La reacción de Salah, con más de 65 millones de seguidores, generó una ola de apoyo y críticas hacia la UEFA por omitir el contexto del fallecimiento. No es la primera vez que el egipcio se pronuncia sobre Gaza: en 2023 pidió el fin de la violencia tras el bombardeo al hospital Al-Ahli y donó fondos para ayuda humanitaria.
En lo deportivo, Salah renovó con Liverpool hasta 2027 tras ser máximo goleador y jugador del año del club, aunque medios británicos sostienen que podría escuchar ofertas de la liga saudí en 2026.
