El cruce de Mohamed Salah a la UEFA por el homenaje al "Pelé palestino" sin mencionar su muerte en un bombardeo

La reacción de Salah, con más de 65 millones de seguidores, generó una ola de apoyo y críticas hacia la UEFA por omitir el contexto del fallecimiento. No es la primera vez que el egipcio se pronuncia sobre Gaza: en 2023 pidió el fin de la violencia tras el bombardeo al hospital Al-Ahli y donó fondos para ayuda humanitaria.

En lo deportivo, Salah renovó con Liverpool hasta 2027 tras ser máximo goleador y jugador del año del club, aunque medios británicos sostienen que podría escuchar ofertas de la liga saudí en 2026.