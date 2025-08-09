MinutoUno

El cruce de Mohamed Salah a la UEFA por el homenaje al "Pelé palestino" sin mencionar su muerte en un bombardeo

Deportes

El delantero del Liverpool y capitán de la selección egipcia criticó públicamente al organismo por el mensaje que publicó en redes sociales sobre Suleiman al-Obeid.

El cruce de Mohamed Salah a la UEFA por el homenaje al Pelé palestino sin mencionar su muerte en un bombardeo

Mohamed Salah, delantero del Liverpool y capitán de la selección de Egipto, criticó públicamente a la UEFA por el mensaje que publicó en redes sociales sobre Suleiman al-Obeid, figura histórica del fútbol palestino, fallecido el miércoles en Gaza.

La confederación europea se limitó a escribir: “Adiós a Suleiman al-Obeid, el ‘Pelé palestino’. Un talento que brindó esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros”, sin dar detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Salah, que replicó el posteo en la red X, pidió explicaciones directas: “¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MoSalah/status/1954215423861240020&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), al-Obeid, de 41 años, murió tras un bombardeo israelí mientras esperaba ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza. La entidad afirmó que el ataque se dirigió contra civiles y elevó a 421 el número de futbolistas palestinos fallecidos desde el inicio del conflicto. El gobierno de Israel no se pronunció sobre el hecho.

Al-Obeid, nacido en Gaza, fue un referente del fútbol local: jugó en Khadamat Al-Shati y Al-Amari Youth Center, disputó 24 partidos con la selección palestina y marcó más de 100 goles. Era padre de cinco hijos.

image

La reacción de Salah, con más de 65 millones de seguidores, generó una ola de apoyo y críticas hacia la UEFA por omitir el contexto del fallecimiento. No es la primera vez que el egipcio se pronuncia sobre Gaza: en 2023 pidió el fin de la violencia tras el bombardeo al hospital Al-Ahli y donó fondos para ayuda humanitaria.

En lo deportivo, Salah renovó con Liverpool hasta 2027 tras ser máximo goleador y jugador del año del club, aunque medios británicos sostienen que podría escuchar ofertas de la liga saudí en 2026.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas